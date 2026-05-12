Akylas від Греції на Євробаченні 2026: історія артиста і сенс пісні Ferto
Грецію на Євробаченні 2026 представляє Akylas (Акілас). Артист вийшов на сцену першого півфіналу з піснею Ferto під номером 4.
Хто такий Akylas: біографія представника Греції на Євробаченні 2026
Akylas — молодий грецький артист, автор пісень і виконавець із виразною сценічною подачею та сучасним звучанням.
Ширше про нього заговорили у 2024 році після виходу хіта Atelié. Музикою він займається самостійно, а свій шлях починав у музичній школі Серреса, де вивчав основи теорії музики, співу та композиції.
Згодом Akylas розвивав сценічні навички у театральних майстернях у Салоніках, а пізніше переїхав до Афін, щоб продовжити музичну кар’єру.
Популярність артисту принесли вірусні кавери у TikTok. Саме там на нього звернула увагу не лише аудиторія, а й представники музичної індустрії.
Сьогодні Akylas позиціонує себе як артист із мультикультурним сучасним звучанням, у якому водночас відчувається грецька ідентичність.
У нацвідборі Sing for Greece 2026 він переміг із піснею Ferto. Композицію написали Акілас Мітілінеос, Орфеас Ноніс, Теофілос Пузбуріс та Томас Папатанасіс.
Про що пісня Akylas – Ferto
Ferto у перекладі означає Давай або Неси. Пісня побудована навколо теми амбіцій, бажання успіху, слави, грошей і всього, що асоціюється з красивим життям.
У тексті герой прямо говорить, що не хоче зупинятися на малому. Йому потрібні корона, трон, нерухомість, дорогі речі, яхти, літаки, слава та визнання.
Водночас у пісні є особистий підтекст. У фінальній частині герой звертається до матері й згадує про те, чого родині бракувало раніше. Він хоче досягти успіху, щоб забезпечити близьких і більше не знати фінансової скрути.
Композиція звучить кількома мовами — грецькою, іспанською, французькою та англійською. Це підкреслює мультикультурний стиль Akylas і робить пісню більш динамічною.
Akylas – Ferto: переклад пісні Давай
Мушу грати, не буду пасувати
Мої амбіції — вогонь, я не програю
Меж немає, змітаю все
Полюю на все, доки не дістану
Хочу корону і трон, щоб сісти
Чекову книжку — випишу всім чеки
Неси напій, хочу втамувати спрагу
Неси мені все, все — мені все одно мало
Нерухомість — давай
Сашимі з тунця — давай
Золотий годинник, дизайнерські окуляри
Кажу тобі: давай
Шкіряне пальто — давай
І ескарго — давай
Ралійні тачки, яхту з зірками
Я сказав: давай
Давай мені, давай мені — давай
Давай мені, давай мені — давай
Давай мені, давай мені — давай
Я сказав: давай
Давай мені, давай мені — давай
Давай мені, давай мені — давай
Давай мені, давай мені — давай
Хочу вершину, а не просто крок
Нічого не досить — вимагаю все це
Навіть усього замало
Хочу так багато
Аж неосяжного
Хочу слави, вічності й грошей
Ексклюзивний шмот, такий дорогий
Щоб кричали моє ім’я якнайгучніше
І танцювати, танцювати — що вище, то краще
Діамантові каблучки — давай
Кубинські ланцюги — давай
Субмарини, літаки — хочу, тому давай
Землю й небо — давай
Увесь світ — давай
На планеті й поза нею — якщо не маю, то давай
Давай мені, давай мені — давай
Давай мені, давай мені — давай
Давай мені, давай мені — давай
Я сказав: давай
Давай мені, давай мені — давай
Давай мені, давай мені — давай
Давай мені, давай мені — давай
Я сказав: давай
Хочу слави, вічності й грошей
Ексклюзивний шмот, такий дорогий
Щоб кричали моє ім’я якнайгучніше
Щоб казали: Давай нам, Акілас, давай
Поглянь, мамо
Чого нам бракувало колись
Відчуваю, що зможу
Забезпечити нас, щоб більше не було скрути
Поглянь на мене, мамо
Я купую, щоб заповнити пустку
Куплю тобі теж багато всього
Будинки, машини й дачі
Звісно — якщо виграю
Whatever, ти зрозуміла, тому…
Давай мені, давай мені — давай
Давай мені, давай мені — давай
Давай мені, давай мені — давай
Давай мені, давай мені — давай
Давай мені, давай мені — давай
Давай мені, давай мені — давай
Я сказав: давай