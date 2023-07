Кіченок стала першою українкою з титулом переможниці Вімблдону – вона тріумфувала у міксті

Українська тенісистка Людмила Кіченок виграла трофей змішаного турніру на Вімблдоні-2023. Вона виступала у парі з хорватом Мате Павичем.

У фіналі українсько-хорватський дует обіграв пару Йоран Фліген (Бельгія) та Їфан Сюй (Китай) з рахунком 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.

Glory at SW19

Mate Pavic and Lyudmyla Kichenok are 2023 mixed doubles champions after defeating Xu/Vliegen, 6-4, 6-7(9), 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/5c1BoZjF4Y

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023