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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Кіченок стала першою українкою з титулом переможниці Вімблдону – вона тріумфувала у міксті

Людмила Кіченок і Мате Павич
Фото: Getty Images

Українська тенісистка Людмила Кіченок виграла трофей змішаного турніру на Вімблдоні-2023. Вона виступала у парі з хорватом Мате Павичем.

У фіналі українсько-хорватський дует обіграв пару Йоран Фліген (Бельгія) та Їфан Сюй (Китай) з рахунком 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.

Фінал у міксті закривав ігрову програму дня та проводився на центральному корті.

Для Кіченок це історична перемога, адже вона стала першим представником України, хто підняв трофей Вімбодону та першою українською тенісисткою, яка тріумфувала у фіналі мікстуру Grand Slam в історії.

Щодо усіх турнірів серії Grand Slam, то за перемогами вона стала третьою. У 2008 році на парному турнірі Australian Open тріумфували сестри Олена та Катерина Бондаренко.

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