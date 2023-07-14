Кіченок стала першою українкою з титулом переможниці Вімблдону – вона тріумфувала у міксті
Українська тенісистка Людмила Кіченок виграла трофей змішаного турніру на Вімблдоні-2023. Вона виступала у парі з хорватом Мате Павичем.
У фіналі українсько-хорватський дует обіграв пару Йоран Фліген (Бельгія) та Їфан Сюй (Китай) з рахунком 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.
Glory at SW19
Mate Pavic and Lyudmyla Kichenok are 2023 mixed doubles champions after defeating Xu/Vliegen, 6-4, 6-7(9), 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/5c1BoZjF4Y
— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023
Фінал у міксті закривав ігрову програму дня та проводився на центральному корті.
Для Кіченок це історична перемога, адже вона стала першим представником України, хто підняв трофей Вімбодону та першою українською тенісисткою, яка тріумфувала у фіналі мікстуру Grand Slam в історії.
Щодо усіх турнірів серії Grand Slam, то за перемогами вона стала третьою. У 2008 році на парному турнірі Australian Open тріумфували сестри Олена та Катерина Бондаренко.
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