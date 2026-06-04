Соціологи зафіксували зміни у сприйнятті корупції в Україні та ставленні до антикорупційних органів. Про це йдеться у дослідженні Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність. Воно проводилося на замовлення НАЗК.

Як змінилася корупція в Україні під час війни та як населення оцінює проблему, читайте в нашому матеріалі.

Корупція в Україні: дослідження

Структура ключових суспільних проблем суттєво відрізняється для населення і бізнесу.

Зараз дивляться

Для громадян беззаперечним лідером залишається війна з Росією — її як головну проблему назвали 93,5% опитаних. На другому місці — корупція, яку відзначили 72,2% респондентів. Далі йдуть високі ціни та низькі доходи (62,1%), міграція населення за кордон (56,8%) і вплив олігархічних структур (52,1%).

У бізнес-середовищі картина подібна, але з іншими акцентами. Найбільшою проблемою підприємці також називають збройну агресію РФ (95%). Далі йде відтік населення та кадровий дефіцит (66,9%), а вже потім корупція (65%). Серед інших викликів бізнес виділяє несправедливість судової системи (49,1%) і рівень життя населення (46,8%).

Де, на думку українців, найбільше корупції

Опитування також показало, які сфери громадяни та бізнес вважають найбільш ураженими корупцією.

За оцінками населення, найпроблемнішими залишаються:

судова система (4,4 бала з 5),

митниця (4,36),

сфера відбудови (4,33),

правоохоронні органи та боротьба зі злочинністю (4,23),

будівництво і земельні відносини (4,15).

Бізнес має дещо інші пріоритети. Найвищий рівень корупційних ризиків він бачить у:

надрокористуванні (4,39),

будівництві та земельній сфері (4,3),

митниці (4,28),

лісовому господарстві (4,10),

використанні природних ресурсів (3,89).

Дослідники також відзначають, що вперше з 2022 року зафіксовано зниження загального індексу сприйняття поширеності корупції як серед населення, так і серед бізнесу. Це може свідчити про певну зміну суспільних оцінок або поступову адаптацію до умов війни.

Хто має відповідати за боротьбу з корупцією

П’ятий рік поспіль і громадяни, і бізнес найчастіше покладають відповідальність за боротьбу з корупцією в Україні на президента, Офіс президента та НАБУ. Водночас цього року зросли очікування саме щодо НАБУ, тоді як до перших двох інституцій вимоги дещо знизилися.

Як відбувається боротьба з корупцією в Україні: як оцінюють ефективність антикорупційних органів

У питанні ефективності боротьби з корупцією лідерами залишаються силові та антикорупційні структури.

За оцінками населення, найефективнішими є:

СБУ — 2,41 бала,

НАБУ — 2,34,

ДБР — 2,28,

НАЗК — 2,22,

САП — 2,19.

Бізнес також найвище оцінює СБУ та НАБУ — по 2,75 бала кожна. Далі йдуть САП, ДБР, Держфінмоніторинг і НАЗК.

Водночас найнижчі оцінки отримали парламент, уряд і місцеві органи влади.

Дослідження показало, що населення вважає пріоритетом боротьбу з корупцією насамперед у правоохоронній системі, тоді як бізнес робить акцент на митній сфері.

Окремо соціологи зазначають, що підприємці краще обізнані з діяльністю антикорупційних органів. Загалом найвідомішою для респондентів залишається робота поліції.

Як проводили дослідження

Опитування тривало з вересня 2025 року по січень 2026 року. Загалом соціологи провели:

2484 особисті інтерв’ю з населенням,

1203 телефонні інтерв’ю з бізнесом,

а також додаткові глибинні опитування (162 і 336 відповідно).

Дослідження Info Sapiens проводиться щороку вже сьомий раз із 2020 року, що дозволяє відстежувати довгострокові тенденції у сприйнятті корупції в Україні.

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