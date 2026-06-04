Корупція в Україні: дослідження показало, що найбільше турбує громадян та бізнес
Соціологи зафіксували зміни у сприйнятті корупції в Україні та ставленні до антикорупційних органів. Про це йдеться у дослідженні Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність. Воно проводилося на замовлення НАЗК.
Як змінилася корупція в Україні під час війни та як населення оцінює проблему, читайте в нашому матеріалі.
Корупція в Україні: дослідження
Структура ключових суспільних проблем суттєво відрізняється для населення і бізнесу.
Для громадян беззаперечним лідером залишається війна з Росією — її як головну проблему назвали 93,5% опитаних. На другому місці — корупція, яку відзначили 72,2% респондентів. Далі йдуть високі ціни та низькі доходи (62,1%), міграція населення за кордон (56,8%) і вплив олігархічних структур (52,1%).
У бізнес-середовищі картина подібна, але з іншими акцентами. Найбільшою проблемою підприємці також називають збройну агресію РФ (95%). Далі йде відтік населення та кадровий дефіцит (66,9%), а вже потім корупція (65%). Серед інших викликів бізнес виділяє несправедливість судової системи (49,1%) і рівень життя населення (46,8%).
Де, на думку українців, найбільше корупції
Опитування також показало, які сфери громадяни та бізнес вважають найбільш ураженими корупцією.
За оцінками населення, найпроблемнішими залишаються:
- судова система (4,4 бала з 5),
- митниця (4,36),
- сфера відбудови (4,33),
- правоохоронні органи та боротьба зі злочинністю (4,23),
- будівництво і земельні відносини (4,15).
Бізнес має дещо інші пріоритети. Найвищий рівень корупційних ризиків він бачить у:
- надрокористуванні (4,39),
- будівництві та земельній сфері (4,3),
- митниці (4,28),
- лісовому господарстві (4,10),
- використанні природних ресурсів (3,89).
Дослідники також відзначають, що вперше з 2022 року зафіксовано зниження загального індексу сприйняття поширеності корупції як серед населення, так і серед бізнесу. Це може свідчити про певну зміну суспільних оцінок або поступову адаптацію до умов війни.
Хто має відповідати за боротьбу з корупцією
П’ятий рік поспіль і громадяни, і бізнес найчастіше покладають відповідальність за боротьбу з корупцією в Україні на президента, Офіс президента та НАБУ. Водночас цього року зросли очікування саме щодо НАБУ, тоді як до перших двох інституцій вимоги дещо знизилися.
Як відбувається боротьба з корупцією в Україні: як оцінюють ефективність антикорупційних органів
У питанні ефективності боротьби з корупцією лідерами залишаються силові та антикорупційні структури.
За оцінками населення, найефективнішими є:
- СБУ — 2,41 бала,
- НАБУ — 2,34,
- ДБР — 2,28,
- НАЗК — 2,22,
- САП — 2,19.
Бізнес також найвище оцінює СБУ та НАБУ — по 2,75 бала кожна. Далі йдуть САП, ДБР, Держфінмоніторинг і НАЗК.
Водночас найнижчі оцінки отримали парламент, уряд і місцеві органи влади.
Дослідження показало, що населення вважає пріоритетом боротьбу з корупцією насамперед у правоохоронній системі, тоді як бізнес робить акцент на митній сфері.
Окремо соціологи зазначають, що підприємці краще обізнані з діяльністю антикорупційних органів. Загалом найвідомішою для респондентів залишається робота поліції.
Як проводили дослідження
Опитування тривало з вересня 2025 року по січень 2026 року. Загалом соціологи провели:
- 2484 особисті інтерв’ю з населенням,
- 1203 телефонні інтерв’ю з бізнесом,
- а також додаткові глибинні опитування (162 і 336 відповідно).
Дослідження Info Sapiens проводиться щороку вже сьомий раз із 2020 року, що дозволяє відстежувати довгострокові тенденції у сприйнятті корупції в Україні.