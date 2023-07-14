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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Рада пропонує запровадити нові санкції проти 36 спортивних чиновників з РФ та Білорусі

Рада пропонує запровадити нові санкції проти 36 спортивних чиновників з РФ та Білорусі
Фото: Depositphotos

Депутати Верховної Ради закликали Раду нацбезпеки та оборони запровадити санкції проти представників спорту з Росії та Білорусі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

До списку потрапили 36 осіб, зокрема російська тренерка та президент Російської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер, генеральний секретар Російського футбольного союзу Максим Митрофанов та президент Російського олімпійського комітету Станіслав Поздняков.

До списку, який запропонувала Рада, увійшли найвищі спортивні чиновники з Росії та її союзника Білорусі. Йдеться про очільників федерацій, спортивних об’єднань та футбольних клубів.

Під час засідання парламенту в п’ятницю, 14 липня, цей проєкт постанови №9408 підтримали 270 народних обранців.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону приватизації, оренди державного майна, заборону передання технологій, анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів щодо укладання договорів чи угод, позбавлення державних нагород тощо.

Крім того, народні депутати України звернулися до Євросоюзу, Сполучених Штатів, Канади, Японії та інших держав щодо запровадження санкцій проти росіян та білорусів.

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Білорусь, Верховна Рада, Росія, Санкції проти Росії
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