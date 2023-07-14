Рада предлагает ввести новые санкции против 36 спортивных чиновников из РФ и Беларуси

Депутаты Верховной Рады призвали Совет нацбезопасности и обороны ввести санкции против представителей спорта из России и Беларуси.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В список попали 36 человек, в том числе российский тренер и президент Российской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов и президент Российского олимпийского комитета Станислав Поздняков.

В список, который предложила Рада, вошли высшие спортивные чиновники из России и ее союзника Беларуси. Речь идет о руководителях федераций, спортивных объединений и футбольных клубов.

Во время заседания парламента в пятницу, 14 июля, этот проект постановления №9408 поддержали 270 народных избранников.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет приватизации, аренды государственного имущества, запрет передачи технологий, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросу заключения договоров или соглашений, лишение государственных наград и тому подобное.

Кроме того, народные депутаты Украины обратились к Евросоюзу, Соединенным Штатам, Канаде, Японии и другим государствам о введении санкций против россиян и белорусов.

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