На Хмельниччині поліцейські ліквідували чоловіка, який вбив їхнього колегу
- На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейського, а далі озброєний намагався втекти в лісосмузі.
- Під час цього він кинув гранату у лісників.
- Враховуючи загрозу, яку становив злочинець, його було ліквідовано.
Стрілянина на Хмельниччини: що відомо
Очільник Національної поліції України Іван Вигівський повідомив у Facebook, що на Хмельниччині злочинець розстріляв поліцейського, а потім втік у лісосмугу та продовжив чинити смертельну загрозу для оточуючих.
– Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. На щастя, вони не постраждали. Йому було вже байдуже, кого позбавляти життя, – написав він у соцмережі.
На пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські вчинили професійно та ліквідували стрільця.
– Але жодна успішно завершена спецоперація не поверне життя нашому поліцейському, який сьогодні загинув під час виконання службових обов’язків, – додав він.
Очільник Нацполіції України висловив співчуття родині загиблого колеги Сергія Чорного, зазначивши: “Світла памʼять про нього назавжди у наших серцях”.
Фото: Іван Вигівський