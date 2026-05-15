У Хмельницькій області сталася стрілянина, злочинець вбив поліцейського, його ліквідували.

Стрілянина на Хмельниччини: що відомо

Очільник Національної поліції України Іван Вигівський повідомив у Facebook, що на Хмельниччині злочинець розстріляв поліцейського, а потім втік у лісосмугу та продовжив чинити смертельну загрозу для оточуючих.

– Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. На щастя, вони не постраждали. Йому було вже байдуже, кого позбавляти життя, – написав він у соцмережі.

На пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські вчинили професійно та ліквідували стрільця.

– Але жодна успішно завершена спецоперація не поверне життя нашому поліцейському, який сьогодні загинув під час виконання службових обов’язків, – додав він.

Очільник Нацполіції України висловив співчуття родині загиблого колеги Сергія Чорного, зазначивши: “Світла памʼять про нього назавжди у наших серцях”.

Нагадаємо, що у селі Терлівці Хмельницького району стався збройний напад на поліцейських.

Внаслідок чого один поліцейський загинув.

Фото: Іван Вигівський

