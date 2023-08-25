Легший за суперника: Усик та Дюбуа пройшли традиційне зважування перед боєм

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа пройшли традиційне зважування напередодні бою.

Так, вага Усика становить 100,2 кг, а його опонента Даніеля – 105,8 кг. Тож український боксер є легшим за свого суперника.

На зважуванні Усик вийшов на сцену з прапором, на якому був напис Фортеця Бахмут, висловивши шану українським військовим, які героїчно захищають місто від російського ворога.

Поєдинок Усик – Дюбуа пройде 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

Нагадаємо, що 36-річний Усик одержав 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка у листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Фото: скріншот BT Sport Boxing

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