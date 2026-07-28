Служба безпеки України викрила агентку російської Федеральної служби безпеки, яка зливала координати підрозділу Збройних сил України, де служив її син. Суд призначив їй 15 років тюремного увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як агентка ФСБ зливала РФ координати підрозділу ЗСУ

За інформацією СБУ, у червні 2025 року російську агентку викрили в Хмельницькій області. На замовлення ФСБ вона передавала РФ пункти дислокації підрозділу, в якому служив її син-військовий ЗСУ, готуючи теракт.

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Зазначається, що жінку затримали “на гарячому”, коли вона обирала місце для закладання саморобної бомби поблизу однієї з військових частин на Заході України.

За даними слідства, засудженою є завербована Росією працівниця охоронної фірми в обласному центрі. Як стверджують в СБУ, до уваги ФСБ жінка потрапила, коли залишала прокремлівські коментарі у чатах Telegram-каналів.

Після вербування агентка передавала російській спецслужбі інформацію про місця тимчасового базування підрозділу ЗСУ, в якому проходив службу її син. Жінка почала відстежувати місця дислокації мобільних вогневих груп, тренувальних центрів та запасних командних пунктів.

Як стверджують в СБУ, жінка обходила обласний центр та прилеглу територію, де фотографувала об’єкти, імітуючи телефонну розмову.

Згодом вона придбала компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою, який надалі хотів закласти біля військової бази для дистанційного підриву. Під час обшуків у неї виявили телефон із доказами роботи на ФСБ та куплені компоненти.

Суд визнав агентку російської ФСБ винною за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (Розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263-1 (Готування до незаконного виготовлення вибухового пристрою);

ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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