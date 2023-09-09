Україна зіграла внічию з Англією у Вроцлаві у межах відбору на Євро-2024
Збірна України розписала нічию з командою Англії у матчі відбору на Євро-2024 у групі С.
Гра відбулася у польському Вроцлаві на стадіоні Тарчинський-Арена та завершилася з рахунком 1:1.
Зі свистком про початок матчу англійці майже повністю захопили домінування у володінні м’ячем. Втім саме підопічним Сергія Реброва вдалося першими розпечатати нулі на табло. Це сталося на 26-й хвилині.
У моменті взяття воріт Віктор Циганков знайшов на правому краю штрафного Юхима Коноплю, який віддав прострільну передачу на Олександра Зінченка, після чого гравець лондонського Арсенала спокійно відправив м’яч у сітку воріт команди трьох левів.
Англійці змогли відновити паритет у зустрічі незадовго до свистка на перерву, на 41-й хвилині. Гаррі Кейн закрутив м’яча на Кайла Вокера, який обіграв Віталія Миколенка, та з близької відстані пробив повз Георгія Бущана.
У другому таймі номінальні гості почали створювати ще більше гольових моментів, втім щоразу блискучу гру демонстрував захист синьо-жовтих, а голкіпер українців Георгій Бущан – надійну гру. Інколи, підопічних Реброва рятувала стійка воріт.
Варто відзначити, що команда трьох левів пропустила лише другий гол у відборі на Євро-2024. Нині підопічні Гарета Саутгейта лідирують у групі С з 13-ма очками після п’яти матчів. Слідом йде збірна України, у якої сім очок у чотирьох іграх.
Наступну гру підопічні Сергія Реброва проведуть проти команди Італії. Матч запланований на 12 вересня на легендарному стадіоні Сан-Сіро у Мілані.
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