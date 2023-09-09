Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Відкусили велику частину корпусу: біля Австралії акули атакували катамаран з росіянами
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна зіграла внічию з Англією у Вроцлаві у межах відбору на Євро-2024

Збірна України
Фото: Getty Images

Збірна України розписала нічию з командою Англії у матчі відбору на Євро-2024 у групі С.

Гра відбулася у польському Вроцлаві на стадіоні Тарчинський-Арена та завершилася з рахунком 1:1.

Зі свистком про початок матчу англійці майже повністю захопили домінування у володінні м’ячем. Втім саме підопічним Сергія Реброва вдалося першими розпечатати нулі на табло. Це сталося на 26-й хвилині.

Зараз дивляться

У моменті взяття воріт Віктор Циганков знайшов на правому краю штрафного Юхима Коноплю, який віддав прострільну передачу на Олександра Зінченка, після чого гравець лондонського Арсенала спокійно відправив м’яч у сітку воріт команди трьох левів.

Англійці змогли відновити паритет у зустрічі незадовго до свистка на перерву, на 41-й хвилині. Гаррі Кейн закрутив м’яча на Кайла Вокера, який обіграв Віталія Миколенка, та з близької відстані пробив повз Георгія Бущана.

У другому таймі номінальні гості почали створювати ще більше гольових моментів, втім щоразу блискучу гру демонстрував захист синьо-жовтих, а голкіпер українців Георгій Бущан – надійну гру. Інколи, підопічних Реброва рятувала стійка воріт.

Варто відзначити, що команда трьох левів пропустила лише другий гол у відборі на Євро-2024. Нині підопічні Гарета Саутгейта лідирують у групі С з 13-ма очками після п’яти матчів. Слідом йде збірна України, у якої сім очок у чотирьох іграх.

Наступну гру підопічні Сергія Реброва проведуть проти команди Італії. Матч запланований на 12 вересня на легендарному стадіоні Сан-Сіро у Мілані.

Читайте також
Співав весь стадіон: Петриненко вразив виконанням гімну України перед грою з Англією
виконання гімну України

Збірна Англії, Збірна України, Футбол, Чемпіонат Європи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Співав весь стадіон: Петриненко вразив виконанням гімну України перед грою з Англією
виконання гімну України
Forbes назвав 50 найдорожчих клубів світу – у НФЛ беззаперечне лідерство
Даллас Ковбойс
Збірна Іспанії з футзалу влаштувала юнакам з України коридор пошани після вильоту з Євро
футзал Іспанія - Україна
Підтримуємо українців, але нам варто грати у футбол: тренер збірної Англії перед грою
Гарет Саутгейт
Україна — Англія: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2024
тренування збірної України

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Україна зіграла внічию з Англією у Вроцлаві у межах відбору на Євро-2024
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Україна зіграла внічию з Англією у Вроцлаві у межах відбору на Євро-2024
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Україна зіграла внічию з Англією у Вроцлаві у межах відбору на Євро-2024
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Україна зіграла внічию з Англією у Вроцлаві у межах відбору на Євро-2024
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь