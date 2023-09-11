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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Тренера збірної Німеччини звільнили після розгрому від Японії

Ганс-Дітер Флік
Фото: Depositphotos

Тренера збірної Німеччини з футболу Ганса-Дітера Фліка відправили у відставку за дев’ять місяців до початку домашнього чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомив Німецький футбольний союз (DFB) у неділю, 10 вересня.

Це сталося після домашньої розгромної поразки у Вольфсбурзі у товариському матчі від збірної Японії з рахунком 1:4.

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— Збори акціонерів та наглядова рада DFB сьогодні за пропозицією президента DFB Бернда Нойендорфа вирішили негайно звільнити тренера національної збірної Хансі Фліка та двох асистентів тренера Маркуса Зорга та Денні Рьоля від виконання їхніх обов’язків, – йдеться у повідомленні.

Флік став першим тренером, якого звільнили з посади наставника головної футбольної команди Німеччини за 123-річну історію. Хто готуватиме команду до домашнього Євро-2024 поки невідомо.

Поразка від збірної Японії для бундестім стала третьою поспіль. Востаннє така серія траплялася ще 38 років тому. Чотириразові чемпіони світу виграли лише чотири з останніх 17 міжнародних матчів. Після поразки на чемпіонаті світу в Катарі вони здобули лише одну перемогу в шести матчах.

Флік заступив на посаду в серпні 2021 року, змінивши Йоагіма Льова. Загалом він здобув перемогу в 11 матчах із німецькою збірною, сім разів команда грала внічию та ще шість – зазнавала поразки.

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Джерело: DFB

Збірна Німеччини, Збірна Японії, Футбол
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