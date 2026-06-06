Керівник Офісу президента України Кирило Буданов зустрівся з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Вони обговорили рішення України назвати один із військових підрозділів імені Героїв УПА.

Про це повідомив очільник Міноборони Польщі Косіняк-Камиш.

Присвоєння українському підрозділу імені Героїв УПА: що обговорювали

Як зазначив Косіняк-Камиш, Польща та Україна залишаються партнерами у питаннях безпеки, однак в історичних темах країни мають говорити одна одній правду.

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На його думку, лише за таких умов можна побудувати майбутнє.

Косіняк-Камиш стверджує, що пам’ять про жертв Волинської трагедії не є предметом для жодних переговорів, а у відносинах між країнами є межі, які не можна перетинати.

Раніше він закликав Україну переглянути рішення про надання одному з військових підрозділів почесне найменування імені Героїв УПА. На його думку, Україна мала б вшановувати сучасних українських військових.

Крім цього, під час візиту до Варшави Буданов обговорив з керівником Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціном Пшидачем питання двосторонніх відносин, зокрема, історичних проблем.

29 травня у Польщі назвали скандальним рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування імені Героїв УПА.

Після цього президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що відбере в Зеленського почесну державну нагороду.

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що бачать різку реакцію польських політиків. Проте речник МЗС Георгій Тихий стверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Росія.

Очільник МЗС Андрій Сибіга додав, що назву підрозділу обрали українські захисники, які ціною власного здоров’я, а часто й життя, утримують лінію фронту і захищають усю Європу від російської загрози.

Він стверджує, що українські воїни не мали навіть у найменшому ступені антипольських намірів. За словами Сибіги, йшлося про увічнення тих, хто багато років тому також боровся проти імперської Москви, більшовицько-комуністичної окупації та репресій.

Фото: Владислав Косіняк-Камиш

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