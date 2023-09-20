Гвоздик дізнався ім’я наступного суперника: коли та де відбудеться бій
Український боксер Олександр Гвоздик, який виступає у напівважкій вазі, проведе наступний бій проти бразильця Ісаака Родрігеса.
Про це повідомила WBC Ukraine у соціальній мережі Facebook.
Поєдинок відбудеться 30 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (штат Невада) у США в андеркарті бою між американцем Джермеллом Чарло та мексиканцем Саулем Альваресом.
38-річний Родрігес за свою кар’єру зазнав чотирьох поразок. В останньому поєдинку він уперше програв за очками Річарду Рівері.
Раніше повідомлялося, що Гвоздик може зустрітися на ринзі проти британця Джошуа Буатчі, який є першим номером рейтингу WBA. Також серед можливих суперників українця називали американця Андре Діррелла.
Востаннє Гвоздик виходив на ринг у травні 2023 року. Тоді він у шостому раунді нокаутував латвійського боксера Річардса Болотнікса, здобувши другу перемогу після повернення у бокс.
Джерело: WBC Ukraine
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