Гвоздик нокаутом здобув другу перемогу після повернення у бокс

Український боксер Олександр Гвоздик здобув перемогу над латвійцем Річардсом Болоткнісом у межах вечора боксу у Гвадалахарі, де у головному бою Сауль Альварес переміг Джона Райдера.

Для українця це був другий бій після трирічної перерви. У лютому він переміг мексиканця Хосуа Обандо.

Бій з Болоткнісом, чемпіоном Європи за версією WBO у напівважкій вазі, мав складатися із десяти раундів. Але рефері зупинив поєдинок у шостому раунді.

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks… what a start. #CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023

Гвоздик контролював перебіг бою від самого початку зустрічі та завдав багато ударів. У третьому раунді латвієць спробував провести контратаку, пробивши по корпусу суперника, але отримав апперкот у відповідь.

У шостому раунді після серії потужних ударів Гвоздика його суперника став навколішки. Рефері відрахував відлік та зафіксував перемогу Гвоздика технічним нокаутом.

Ця перемога для українця стала 15-ю на професійному ринзі. Після бою Гвоздик написав в Instagram, що ця перемога стала важливим кроком і він чекає на нові виклики у майбутньому.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alex Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

36-річний Олександр Гвоздик є бронзовим призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні у вазі до 81 кг. Він був чемпіоном у напівважкій вазі за версією WBC, але у 2019 році втратив пояс у поєдинку проти Артура Бетербієва. Це його єдина поразка у профі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.