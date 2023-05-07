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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Гвоздик нокаутом здобув другу перемогу після повернення у бокс

Олександр Гвоздик
Фото: Getty Images

Український боксер Олександр Гвоздик здобув перемогу над латвійцем Річардсом Болоткнісом у межах вечора боксу у Гвадалахарі, де у головному бою Сауль Альварес переміг Джона Райдера.

Для українця це був другий бій після трирічної перерви. У лютому він переміг мексиканця Хосуа Обандо.

Бій з Болоткнісом, чемпіоном Європи за версією WBO у напівважкій вазі, мав складатися із десяти раундів. Але рефері зупинив поєдинок у шостому раунді.

Гвоздик контролював перебіг бою від самого початку зустрічі та завдав багато ударів. У третьому раунді латвієць спробував провести контратаку, пробивши по корпусу суперника, але отримав апперкот у відповідь.

У шостому раунді після серії потужних ударів Гвоздика його суперника став навколішки. Рефері відрахував відлік та зафіксував перемогу Гвоздика технічним нокаутом.

Ця перемога для українця стала 15-ю на професійному ринзі. Після бою Гвоздик написав в Instagram, що ця перемога стала важливим кроком і він чекає на нові виклики у майбутньому.

 

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Допис, поширений Alex Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

36-річний Олександр Гвоздик є бронзовим призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні у вазі до 81 кг. Він був чемпіоном у напівважкій вазі за версією WBC, але у 2019 році втратив пояс у поєдинку проти Артура Бетербієва. Це його єдина поразка у профі.

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Бокс, Олександр Гвоздик
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