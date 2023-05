Гвоздик нокаутом здобув другу перемогу після повернення у бокс

Український боксер Олександр Гвоздик здобув перемогу над латвійцем Річардсом Болоткнісом у межах вечора боксу у Гвадалахарі, де у головному бою Сауль Альварес переміг Джона Райдера.

Для українця це був другий бій після трирічної перерви. У лютому він переміг мексиканця Хосуа Обандо.

Бій з Болоткнісом, чемпіоном Європи за версією WBO у напівважкій вазі, мав складатися із десяти раундів. Але рефері зупинив поєдинок у шостому раунді.

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks… what a start. #CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023