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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шахтар U-19 здійснив камбек у Бельгії та здобув першу перемогу у Лізі УЄФА

юнацька команда Шахтаря
Фото: ФК Шахтар

Молодіжна команда донецького Шахтаря здобула першу перемогу на стадії групового етапу Ліги УЄФА. Гірники на виїзді здолали однолітків із бельгійського Антверпена з рахунком 2:1.

Господарі поля першими вийшли вперед. Це сталося на 14-й хвилині після голу Кіано Делапорта.

Але через дві хвилини рефері зафіксував гру бельгійців рукою у власному штрафному та призначив пенальті. Одинадцятиметровий удар успішно реалізував Антон Глущенко.

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Шахтар вперше вийшов вперед у зустрічі на 73-й хвилині – автором результативного удару став Антон Демченко. Через вісім хвилин футболісти Антверпена забили знову, але гол не зарахували через положення поза грою.

Фінальний свисток зафіксував перемогу гірників з рахунком 2:1.

Перша гра Шахтаря U-19 у Лізі УЄФА завершилася поразкою від португальського Порту U-19 з рахунком 1:4. Юнаки з ФК Антверпен у першому матчі програли каталонській Барселоні 1:2.

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Футбол, Шахтар, Юнацька Ліга УЄФА
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