Шахтар U-19 здійснив камбек у Бельгії та здобув першу перемогу у Лізі УЄФА

Молодіжна команда донецького Шахтаря здобула першу перемогу на стадії групового етапу Ліги УЄФА. Гірники на виїзді здолали однолітків із бельгійського Антверпена з рахунком 2:1.

Господарі поля першими вийшли вперед. Це сталося на 14-й хвилині після голу Кіано Делапорта.

Але через дві хвилини рефері зафіксував гру бельгійців рукою у власному штрафному та призначив пенальті. Одинадцятиметровий удар успішно реалізував Антон Глущенко.

Зараз дивляться

Шахтар вперше вийшов вперед у зустрічі на 73-й хвилині – автором результативного удару став Антон Демченко. Через вісім хвилин футболісти Антверпена забили знову, але гол не зарахували через положення поза грою.

Фінальний свисток зафіксував перемогу гірників з рахунком 2:1.

Перша гра Шахтаря U-19 у Лізі УЄФА завершилася поразкою від португальського Порту U-19 з рахунком 1:4. Юнаки з ФК Антверпен у першому матчі програли каталонській Барселоні 1:2.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.