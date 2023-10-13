В одній команді з росіянином: Сидорчук розповів про ставлення Нойштедтера до війни

У літнє трансферне вікно хавбек збірної України Сергій Сидорчук покинув київське Динамо та перейшов до бельгійського Вестерло. 15 вересня він дебютував за новий клуб та відтоді провів ще три матчі у старті чемпіонату Бельгії.

Одним із одноклубників 32-річного українця є футболіст з громадянством Росії Роман Нойштедтер. До лав бельгійського клубу той приєднався взимку 2022 року. Він є постійним гравцем основи Вестерло.

Сидорчук розповів, що після трансферу до бельгійського клубу розмовляв з керівництвом щодо Нойштедтера, а після мав розмову і з самим футболістом. Про це він розповів YouTube-каналу ВЗБІРНА.

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— Перед тим як я підписував контракт, я мав розмову з гендиректором, сказав, що для мене це буде дуже велика проблема. Він відповів, що мені потрібно з ним поспілкуватися і я сам все зрозумію. Я підписав контракт, приїхав на базу і першим, кого я зустрів — був він. Я йому одразу сказав, що “я не зможу тобі спершу потиснути руку, тому що мені потрібно знати твою позицію”. І він мені її чітко пояснив, я її зрозумів, і на цьому ми зійшлися, – сказав Сидорчук.

За словами українця, Нойштедтер в особистій розмові з ним сказав, що не підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україні. Втім, публічно свою позицію Роман не висловлював.

— Він це (війну Росії проти України, – Ред.) не підтримує, але я не можу за нього це казати. Розумієте, так? Я не можу за людину сказати те, що він сам повинен сказати. Мені сказав, що він це не підтримує, і на цьому крапка, – пояснив українець.

Він також додав, що позиція Нойштедтера видалася йому “нормальною”. Сидорчук припустив, що його одноклубник хоче відмовитися від громадянства Росії, але сказав, що “у нього є дуже багато нюансів, але я не можу їх розповідати”. А щодо відмови від громадянства сказав, що “це не так просто зробити”.

Хто такий Роман Нойштедтер

Українським вболівальникам він відомий тим, що був одним із кандидатів до національної збірної України. Зараз йому 35 років, а народився він у Дніпрі. З дитинства він мешкав у Німеччині, де грав його батько.

Напередодні Євро-2012 його батько стверджував, що син хоче грати за збірну України, але вже наступного року він дебютував за команду Німеччини. Також з’являлося відео, де він співав гімн України, втім пізніше російським пропагандистам він називав його виконання помилкою.

У 2016 році він вирішив змінити спортивне громадянство та почав виступати за збірну Росії, у складі якої грав на Євро-2016.

Джерело: ВЗБІРНА

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