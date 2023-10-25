Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Удар біля Хмельницької АЕС: у Славуті – 18 постраждалих і сотні пошкоджених будинків
Ми рекомендуємо
400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову
Чи добре ви знаєте українську? Тест до Дня української мови та писемності
Ігнат: Я здивувався масштабам руйнувань на Хмельниччині, наче після ядерного вибуху
Мобілізація в Україні з 1 листопада 2023: як відбуватиметься і що зміниться
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Барселона – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогноз букмекерів

Зубков
Фото: ФК Шахтар

Шахтар зустрінеться з каталонською Барселоною у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Гра відбудеться 25 жовтня у Барселоні на Естадіо Олімпіко.

Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

Де дивитися Барселона – Шахтар

Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

Зараз дивляться

Також гра транслюватиметься на платформі Воля ТБ.

Прогноз букмекерів на гру Барселона – Шахтар

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Хаві. На перемогу блаугранас приймають ставки з коефіцієнтом 1.20. Успіх гірників оцінюють у 15.00. Нічийний результат зустрічі в основний час – 8.00.

На те, що обидві команди відзначаться у матчі, пропонують коефіцієнт 1.93.

Матч довірили обслуговувати словацькій бригаді арбітрів на чолі з Іваном Кружляком. Йому допомагатимуть: Броніслав Ганцко та Ян Позор. Четвертий арбітр – Петер Краловіц.

За систему VAR відповідатимуть поляки Томаш Квіатковський і Пьотр Ласік.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

У другому турі групового етапу Шахтар здобув вольову перемогу над Антверпеном з рахунком 3:2. А каталонський клуб мінімально взяв гору над Порту (1:0).

Читайте також
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна піднялася на одну позицію, випередивши Ізраїль
ФК Шахтар Матвієнко

Барселона, Ліга чемпіонів, Футбол, Шахтар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Футболіста збірної Італії дискваліфікували на 10 місяців через ставки на матчі
Сандро Тоналі
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна зберегла свою позицію, хоч не набрала очок
Георгій Судаков
Шахтар дав бій Барселоні в ЛЧ, але поступився в один м’яч
барселона шахтар
Барселона обіграла Шахтар у третьому турі юнацької Ліги УЄФА
Барселона - Шахтар Ліга УЄФА
Футболіст Піке впав у двометрову яму – фанати згадали “прокляття” Шакіри
Жерар Піке впав у яму

Завантаження

Ігри
Відео
Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
Корабель РФ підірвався на міні | Результати Українського саміту | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Барселона – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогноз букмекерів
РФ накрила Авдіївку авіацією | По Ізюму вдарили Іскандерами | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Барселона – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогноз букмекерів
Клуні став на захист українців | Бої в Авдіївці підірвали плани РФ | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Барселона – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогноз букмекерів
250 авіабомб по селу Луганщини | Наживо з Донеччини | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Барселона – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогноз букмекерів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь