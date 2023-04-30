Збірна України з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу-2023 у Катарі через допуск на турнір представників Росії та Білорусі.

Про таке рішення повідомив головний тренер команди Віталій Дуброва у коментарі Суспільному.

– Ми чекали і сподівалися, що здоровий глузд переможе. На жаль, перемогли російські рублі. Спочатку побачили заяву Міжнародної федерації дзюдо про допуск, традиційні “місток до миру”, тобто, як завжди пишуть: “Раді вітати спортсменів з Росії та Білорусі на чемпіонаті світу. Триває олімпійській відбір, і всі спортсмени мають бути в рівних умовах”, – розповів Дуброва.

Він додав, що приблизно за 15 хвилин з’явилася заявка так званої російської команди нейтральних атлетів. А ввечері додали ще й білоруських дзюдоїстів – хлопця й дівчину.

Дуброва каже, що у першості континенту можуть брати участь спортсмени з першої сотні, але додані спортсмени з Білорусі не входять до цієї когорти, посідаючи 215-те та 175-те місця.

Він звернув у вагу, що у списку росіян практично всі спортсмени причетні до силових структур або входять до ЦСКА чи Росгвардії.

– Тим паче, в інтернеті безліч фотографій, де вони у військовій формі, з Шойгу фотографуються, нагороди отримують. Тобто казати, що був якийсь моніторинг, звісно ніхто цього не робив, якась формальність, – додав Дуброва.

За його словами, Федерація дзюдо України готує на завтра заяву, а президент федерації Михайло Кошляк виїжджає в Катар, адже в Досі 4 і 5 травня відбудеться світовий конгрес. Там, за словами тренера, Кошляк готує промову та намагатиметься боротися. Водночас він додав, що у дзюдо це буде дуже важко, бо в цьому виді спорту все вирішується “кулуарно”.

Дуброва додав, що українські спортсмени готуватимуться до Гран-прі в Австрії, яке відбудеться 25-27 травня, і сподіваються, що там не буде представників країн-агресорів.

Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться з 7 до 13 травня у Досі. На ньому спортсмени крім медалей боротимуться за олімпійський рейтинг, який визначатиме відбір на Олімпіаду-2024.

Напередодні МФД допустила до турнірів атлетів із РФ та Білорусі у нейтральному статусі. Цьому передувало рішення МОК, який у березні рекомендував федераціям поновити у змаганнях росіян і білорусів.

Заявка росіян на ЧС-2023 на сайті Міжнародної федерації дзюдо з’явилася майже відразу після публікації рішення про допуск атлетів з цих двох країн до змагань. У ній можна знайти лейтенантів, сержантів і прапорщиків ЗС РФ.

Джерело : Суспільне

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