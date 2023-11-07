Шахтар переміг Барселону у Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар здобув перемогу над каталонською Барселоною у межах матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Гра відбулася у Гамбурзі на стадіоні Фолькспаркштадіон та завершилася з рахунком 1:0 на користь гірників.

Єдиний гол у матчі забив головою Данило Сікан після навісу від Георгія Гочолойшвілі наприкінці першого тайму. У моменті зі взяттям воріт українець виграв верхову боротьбу із захисниками блаугранас.

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Наприкінці другого тайму гірники подвоїли рахунок після красивого удару Невертона, втім, у цей момент лайнсмен підняв прапорець, зафіксувавши офсайд у бразильського футболіста.

На останніх хвилинах зустрічі підопічні Хаві Ернандеса тиснули на ворота гірників у надії змінити рахунок на табло, але Шахтар зумів втримати переможний рахунок.

Шахтар — Барселона – 1:0

Шахтар: Різник, Матвієнко, Ракицький, Бондар, Гочолеішвілі, Степаненко (Назарина, 73), Зубков, Криськів, Невертон (Швед, 90+7), Сікан (Келсі, 62), Зубков.

Різник, Матвієнко, Ракицький, Бондар, Гочолеішвілі, Степаненко (Назарина, 73), Зубков, Криськів, Невертон (Швед, 90+7), Сікан (Келсі, 62), Зубков. Барселона: Тер Штеген, Кансело, Араухо, Крістенсен, Алонсо (Бальде, 60), Ромеу (Педрі, 59), Гюндоган, Гаві (Ф. Лопес, 81), Рафінья (Ямал, 60), Левандовський, Ф. Торрес (Жоау Феліш, 59).

Тер Штеген, Кансело, Араухо, Крістенсен, Алонсо (Бальде, 60), Ромеу (Педрі, 59), Гюндоган, Гаві (Ф. Лопес, 81), Рафінья (Ямал, 60), Левандовський, Ф. Торрес (Жоау Феліш, 59). Голи: Сікан, 40

Перемогою над Барселоною в Гамбурзі Шахтар перервав серію із чотирьох поспіль поразок від каталонців. Востаннє українська команда перемагала блаугранас у грудні 2008 року на стадії групового етапу Ліги чемпіонів.

Після чотирьох зіграних матчів Барселона (9 очок) залишається на першій сходинці групи Н. Шахтар набрав 6 очок та займає третє місце. Наступний матч Шахтар зіграє проти Антверпена 28 листопада у Гамбурзі.

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