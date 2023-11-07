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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шахтар переміг Барселону у Лізі чемпіонів

Шахтар Сікан
Фото: Getty Images

Донецький Шахтар здобув перемогу над каталонською Барселоною у межах матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Гра відбулася у Гамбурзі на стадіоні Фолькспаркштадіон та завершилася з рахунком 1:0 на користь гірників.

Єдиний гол у матчі забив головою Данило Сікан після навісу від Георгія Гочолойшвілі наприкінці першого тайму. У моменті зі взяттям воріт українець виграв верхову боротьбу із захисниками блаугранас.

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Наприкінці другого тайму гірники подвоїли рахунок після красивого удару Невертона, втім, у цей момент лайнсмен підняв прапорець, зафіксувавши офсайд у бразильського футболіста.

На останніх хвилинах зустрічі підопічні Хаві Ернандеса тиснули на ворота гірників у надії змінити рахунок на табло, але Шахтар зумів втримати переможний рахунок.

Шахтар — Барселона – 1:0

  • Шахтар: Різник, Матвієнко, Ракицький, Бондар, Гочолеішвілі, Степаненко (Назарина, 73), Зубков, Криськів, Невертон (Швед, 90+7), Сікан (Келсі, 62), Зубков.
  • Барселона: Тер Штеген, Кансело, Араухо, Крістенсен, Алонсо (Бальде, 60), Ромеу (Педрі, 59), Гюндоган, Гаві (Ф. Лопес, 81), Рафінья (Ямал, 60), Левандовський, Ф. Торрес (Жоау Феліш, 59).
  • Голи: Сікан, 40

Перемогою над Барселоною в Гамбурзі Шахтар перервав серію із чотирьох поспіль поразок від каталонців. Востаннє українська команда перемагала блаугранас у грудні 2008 року на стадії групового етапу Ліги чемпіонів.

Після чотирьох зіграних матчів Барселона (9 очок) залишається на першій сходинці групи Н. Шахтар набрав 6 очок та займає третє місце. Наступний матч Шахтар зіграє проти Антверпена 28 листопада у Гамбурзі.

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Барселона, Ліга чемпіонів, Футбол, Шахтар
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