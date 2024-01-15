Світоліна, Костюк та Ястремська вийшли до другого кола Australian Open-2024

Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська вийшли до другого кола тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open-2024.

На кортах Мельбурна вони перемогли австралійку Тайлу Престон, американку Клер Лю та сьому ракетку світу Маркету Вондроушову відповідно.

Еліна Світоліна – Тайла Престон – 6:2, 6:2

Світоліна вперше зустрічалася з австралійкою Престон із третьої сотні рейтингу WTA. У першій партії австралійка повела з двома брейками, але Еліна виграла усі наступні та взяла сет 6:2. Друга партія закінчилася з таким же рахунком.

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На корті тенісистки провели рівно годину. Наступною суперницею Еліни стане болгарка Вікторія Томова, яка у рейтингу WTA посідає 70 сходинку.

A clinical first round win for @ElinaSvitolina She defeats Aussie wildcard Taylah Preston 6-2 6-2. #AusOpen pic.twitter.com/H6umev1MHD — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2024

Марта Костюк – Клер Лю – 6:3, 4:6, 6:1

Це була четверта очна зустріч тенісисток, дві з яких раніше завершилися перемогою Марти.

Гра тривала 2 години та 5 хвилин, за які Костюк зробила один ейс, реалізувала шість із восьми брейкпойнтів та припустилася семи подвійних помилок.

У наступному раунді українка зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс.

Даяна Ястремська – Маркета Вондроушова – 6:1, 6:2

Одну з найбільших несподіванок турніру піднесла кваліфаєрка Даяна Ястремська, яка розгромила чинну чемпіонку Вімблдону Вондроушову за 1 годину та 17 хвилин.

Українка зробила один ейс, реалізувала п’ять із десяти брейкпойнтів та припустилася двох подвійних помилок. Наступною суперницею Даяни стане Варвара Грачова – ексросіянка, яка зараз представляє Францію.

Ще дві українки, які розпочали виступи на кортах Мельбурна у другий день, не змогли подолати стартове коло. Ангеліна Калініна розгромно програла нідерландці Аранчі Рус (1:6, 0:6), а кваліфаєрка Юлія Стародубцева програла шостій ракетці світу Онс Жабер (3:6, 1:6).

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