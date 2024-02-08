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Україна дізналася суперників у Лізі націй УЄФА сезону-2024/25

Ліга націй УЄФА
Фото: Getty Images

У Парижі у четвер, 8 лютого, відбулося жеребкування нового сезону турніру Ліги націй УЄФА.

54 національні команди розділять на чотири дивізіони (A, B, C, D) за результатами минулого сезону. У перших трьох гратимуть по 16 команд – по чотири команди у квартеті, а в останньому шість збірних розіб’ють на дві групи по три команди.

У Лігах A, B і C кожна команда зіграє шість матчів у своїй групі, один вдома і один на виїзді проти трьох інших збірних групи. А ось у Лізі D кожна з команд зіграє всього чотири матчі.

Зараз дивляться

За підсумками попереднього сезону національна збірна України у Лізі націй-2024/25 продовжить виступи у Лізі B.

Результати жеребкування Ліги націй 2024/25

Ліга А

  • Група 1: Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія;
  • Група 2: Італія, Бельгія, Франція, Ізраїль;
  • Група 3: Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія і Герцеговина;
  • Група 4: Іспанія, Данія, Швейцарія, Сербія.

Ліга B

  • Група 1: Чехія, Україна, Албанія, Грузія;
  • Група 2: Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція;
  • Група 3: Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан;
  • Група 4: Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина.

Ліга C

  • Група 1: Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія;
  • Група 2: Румунія, Косово, Кіпр, Литва/Гібралтар;
  • Група 3: Люксембург; Болгарія, Північна Ірландія, Білорусь;
  • Група 4: Вірменія, Фарерські острови, Північна Македонія, Латвія.

Ліга D

  • Група 1: Литва/Гібралтар, Сан-Маріно, Ліхтенштейн;
  • Група 2: Молдова, Мальта, Андорра.

Матчі першого туру заплановані на 5-7 жовтня 2024 року. Заключний, шостий тур, відбудеться 17−19 листопада 2024 року. Фінальна стадія турніру запланована на 4-8 червня 2025 року.

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Джерело: УЄФА
Ліга націй УЄФА, Футбол
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