Україна дізналася суперників у Лізі націй УЄФА сезону-2024/25
У Парижі у четвер, 8 лютого, відбулося жеребкування нового сезону турніру Ліги націй УЄФА.
54 національні команди розділять на чотири дивізіони (A, B, C, D) за результатами минулого сезону. У перших трьох гратимуть по 16 команд – по чотири команди у квартеті, а в останньому шість збірних розіб’ють на дві групи по три команди.
У Лігах A, B і C кожна команда зіграє шість матчів у своїй групі, один вдома і один на виїзді проти трьох інших збірних групи. А ось у Лізі D кожна з команд зіграє всього чотири матчі.
За підсумками попереднього сезону національна збірна України у Лізі націй-2024/25 продовжить виступи у Лізі B.
Результати жеребкування Ліги націй 2024/25
Ліга А
- Група 1: Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія;
- Група 2: Італія, Бельгія, Франція, Ізраїль;
- Група 3: Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія і Герцеговина;
- Група 4: Іспанія, Данія, Швейцарія, Сербія.
Ліга B
- Група 1: Чехія, Україна, Албанія, Грузія;
- Група 2: Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція;
- Група 3: Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан;
- Група 4: Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина.
Ліга C
- Група 1: Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія;
- Група 2: Румунія, Косово, Кіпр, Литва/Гібралтар;
- Група 3: Люксембург; Болгарія, Північна Ірландія, Білорусь;
- Група 4: Вірменія, Фарерські острови, Північна Македонія, Латвія.
Ліга D
- Група 1: Литва/Гібралтар, Сан-Маріно, Ліхтенштейн;
- Група 2: Молдова, Мальта, Андорра.
Матчі першого туру заплановані на 5-7 жовтня 2024 року. Заключний, шостий тур, відбудеться 17−19 листопада 2024 року. Фінальна стадія турніру запланована на 4-8 червня 2025 року.