Усик – Ф’юрі: букмекери назвали фаворита бою

Букмекери активно приймають ставки на бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі, який відбудеться 18 травня в Ріяді (Саудівська Аравія).

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер.

Усик – Ф’юрі: прогнози букмекерів на бій

Ставки на перемогу Усика приймають із коефіцієнтом 1.94, тоді як успіх британця оцінюється котируванням 2.02. На нічию дають 15.0.

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Букмекери прогнозують виграш Усика нокаутом із коефіцієнтом 6.00, на аналогічну перемогу Ф’юрі прогноз вищий — 5.20. Ймовірність перемоги українця за очками — 2.90, а британця — 3.35.

На бій Усик – Ф’юрі букмекери дають прогноз, що поєдинок пройде всі 12 раундів, із коефіцієнтом 1.46.

Початок бою Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі запланований орієнтовно на 01:30 за київським часом. Сам вечір боксу відбудеться на місцевій Kingdom Arena у Ріяді.

На кону бою Усик – Ф’юрі стоятимуть чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF, якими володіє українець, а також титул WBC британця.

В андеркарді бою Усик – Ф’юрі визначиться володар поясу IBF у важкій вазі у бою між Джеєм Опетая та Майрісом Брієдісом. Такий же титул, лише у другій напівлегкій вазі, стоятиме на кону бою Джо Кордіна – Ентоні Какаче.

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