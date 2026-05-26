Зеленський зустрівся із Порошенко, Тимошенко та лідерами фракцій
- Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з керівниками парламентських фракцій та груп, які тривали з 12:00 до майже 18:00.
- Сьогодні також відбулася розмова президента із Петром Порошенком.
У вівторок, 26 травня, президент Володимир Зеленський проводив зустрічі з головами парламентських фракцій та груп.
Про повідомляє РБК-Україна.
Що відомо про зустрічі Зеленського із главами францій
За словами народного депутата Олексія Гончаренка, президент провів зустрічі з такими парламентарями:
- Олегом Кулінічем, група Довіра;
- Юрієм Бойком, група Платформа за життя та мир;
- Антоніною Славицькою, група Відновлення України;
- Ігорем Палицею, група За майбутнє;
- Юлією Тимошенко, фракція Батьківщина;
- Дмитром Разумковим, міжфракційне об’єднання Розумна політика;
- Олександрою Устіновою, фракція Голос;
- Петром Порошенком, фракція Євросолідарність.
За словами Гончаренка, Зеленський обрав такий формат зустрічей вперше за сим років президентства.
За даними джерел РБК Україна, президент окремо зустрічався з кожним керівником фракції та групи. Розмови тривали приблизно з 12:00 до майже 18:00.
Під час зустрічей обговорювали різні питання, не лише ті, що стосуються парламентської діяльності.
Напередодні повідомлялося, що однією з ключових тем зустрічей мало стати голосування за важливі законопроєкти, зокрема пов’язані з євроінтеграцією.
Розмова Зеленського і Порошенка
Голова фракції Євросолідарність Петро Порошенко повідомив у Facebook, що його розмова з президентом відбувалася віч-на-віч.
– В умовах коли Україна веде війну за виживання діалог з парламентом і відновлення його суб’єктності є важливим. Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно. Домовилися, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним, – зазначив Порошенко за підсумками зустрічі.
Нагадаємо, зустрічам з керівниками парламентських фракцій передувала розмова президента з фракцією Слуга народу.
Як повідомляв голова фракції Давид Арахамія, під час зустрічі обговорювали завдання, які стоять перед державою у найближчі шість місяців.