В Україні діє значна кількість програм і можливостей, які дозволяють громадянам через власні дії впливати на процеси, що відбуваються в державі.

Про це заявила прем’єр-мігістерка Юлія Свириденко у токшоу Вдома краще!, яке створили Міністерство молоді та спорту спільно з Офісом президента.

Свириденко заявила, що не хотіла б жити за кордоном

– Для мене сумніву, навіщо повертатися (в Україну. – Ред.) – немає. Країна з необмеженими можливостями, країна, де впродовж одного життя можна зреалізувати будь-яку власну мрію… Саме тут твориться історія, – сказала глава уряду.

На запитання щодо того, чи був у неї особистий момент, коли вона замислювалася про переїзд, прем’єрка зазначила, що вдома їй дуже добре, і навіть короткі відрядження на кілька днів даються їй емоційно складно.

– Я би не хотіла жити за кордоном, тому що вдома краще, – наголосила прем’єр-міністерка.

Вона додала, що в Україні діє багато програм і можливостей, які дають змогу долучатися до роботи державного та приватного секторів і впливати на події в країні.

– Мені легко казати про самореалізацію, тому що я гарний приклад того, як з маленького міста, зі звичайної родини, зі звичайної школи, через дуже активну життєву позицію рухалася по державній службі з рівня радника, директора департаменту до прем’єр міністра. Мені здається, що такі можливості сьогодні є у кожного, – додала прем’єрка.

Також зауважила, що наразі в Україні відчувається нестача кваліфікованих кадрів.

Нагадаємо, аналітики Центру економічної стратегії підрахували, скільки українських біженців перебуває за кордоном.

За даними дослідження, на початок 2026 року за межами України перебуває близько 5,6 млн українських біженців, які були змушені залишити країну через повномасштабну війну.

