Уже визначено 500 цілей на території Білорусі на випадок, якщо її президент Олександр Лукашенко вступить у війну проти України.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді.

Україна визначила 500 потенційних цілей у Білорусі

– Мінському гауляйтеру Лукашеску: пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні, – зазначив Бровді.

Він побажав українцям віри та витримки та максимальної уваги до сповіщень ППО.

Зараз дивляться

Нагадаємо, за підсумками Ставки Володимир Зеленський заявив, що Україна нарощує сили на Чернігівсько-Київському напрямку на тлі даних розвідки про російське планування наступу з боку Білорусі.

Президент наголосив, що Україна готує відповіді на кожен можливий варіант наступальних дій ворога.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попереджав, що загроза з боку Росії через Білорусь зберігається, ворог прагне розширити фронт завдяки операціям на півночі.

18 травня стало відомо, що Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання, під час яких відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів і підготовку до їхнього можливого застосування.

Фото: Роберт Бровді

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.