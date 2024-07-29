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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Романчук не пройшов до фіналу дистанції, на якій встановив олімпійський рекорд

Михайло Романчук
Фото: НОК

Український плавець Михайло Романчук не зумів пройти до фіналу на літніх Олімпійських іграх-2024 на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Українець проплив дистанцію з часом 7:49,75 та став останнім у своєму запливі.

Романчук не вийшов до фіналу на 800 м вільним стилем

На Олімпійських іграх у Токіо на дистанції 800 метрів вільним стилем Романчук встановив олімпійський рекорд у кваліфікації – 7:41,28 за часом. Проте тоді у фіналі фінішував лише третім, завоювавши бронзу.

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У кваліфікації у Парижі Романчук плив у третьому запливі, де серед його суперників були медалісти попередньої Олімпіади на 800-метрівці — американець Боббі Фінке, який виграв золото, та італієць Грегоріо Пальтріньєрі (срібло).

До фіналу змагань відбиралися лише вісім найкращих спортсменів із чотирьох запливів.

У Романчука залишається виступ на дистанції 1 500 м вільним стилем, де він є чинним віцечемпіоном Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Кваліфікація у цьому виді відбудеться у суботу, 3 серпня.

Також не змогла пробитися до півфіналу на дистанції 100 метрів на спині єдина українська плавчиня на Іграх-2024 у Парижі 19-річна Ніка Шарафутдінова. У загальному заліку вона посіла лише 22-ге місце.

Напередодні на етапі кваліфікації зупинився інший український плавець Олександр Желтяков, який показав лише 24-й результат на 100-метрівці на спині.

Михайло Романчук, Олімпійські ігри, Плавання
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