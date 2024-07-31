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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Майже всі плавці захворіли: Желтяков про свої результати на Олімпіаді-2024

Олександр Желтяков

Український плавець Олександр Желтяков не зумів подолати кваліфікацію на 200-метрівці на спині на Олімпійських іграх-2024.

18-річний спортсмен показав 20-й результат та завершив виступи на дебютних Олімпійських іграх.

Желтяков назвав причину провалу кваліфікації

Після запливу Олександр сказав у коментарі Суспільному, що у день церемонії відкриття він захворів.

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Причому, як зазначає спортсмен, тоді похворіли майже всі учасники української команди з плавання.

— Що стало причиною такого виступу? Вважаю, що неправильно було захворіти перед цим стартом. Коли ми приїхали, у день відкриття – майже всі плавці захворіли. Але це не головна проблема була. Вважаю, що мій настрій на ці змагання був не найкращим після багатьох тижнів поганих тренувань. Не знаю, що ще сказати, – зазначив спортсмен.

Желтяков додав, що не очікував такого результату. На його думку, він не просто не зміг показати найкращий виступ у кар’єрі у Парижі та назвав його “найгіршим”.

Нагадаємо, Олександр Желтяков не зумів подолати кваліфікацію також на дистанції 100 метрів на спині. У своєму кваліфікаційному запливі він показав час 54.32 секунди – це лише 24-й результат.

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Фото: LEN – European Aquatics

Джерело: Суспільне
Олімпійські ігри, Плавання
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