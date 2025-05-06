Інтер – Барселона: де дивитися онлайн матч-відповідь Ліги чемпіонів

Матч-відповідь Інтер – Барселона відбудеться у межах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Гра запланована на 6 травня на стадіоні Сан-Сіро у Мілані (Італія).

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Інтер – Барселона, де дивитися в Україні та хто покаже гру нерадзуррі та блаугранас у Лізі чемпіонів, розповідають Факти ICTV.

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Інтер – Барселона: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися гру Інтер – Барселона у прямому ефірі на медіасервісі Megogo на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт.

Матч можна буде переглянути за такими передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

О 21:00 також запланована студія до матчу Інтер – Барселона.

На матчі буде дві коментаторські доріжки на вибір. На основній працюватимуть Вадим Шевякін та Віталій Похвала, а на альтернативній – коміки Артем Дамницький та Влад Куран, які збиратимуть на дрони для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр.

Гру Інтер – Барселона обслуговуватиме польська бригада рефері на чолі з Шимоном Марциняком. Йому асистуватимуть Томаш Лісткевич та Адам Купсік. Резервним арбітром призначено Павела Рачковські.

За VAR відповідатиме нідерландець Денніс Гіглер, якому допомагатиме його земляк Пол ван Букел.

Перший матч команд в 1/2 фіналу минулого тижня в Барселоні завершився нічиєю з рахунком 3:3.

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