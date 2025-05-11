Хет-трику Мбаппе забракло: Барселона вчетверте у сезоні перемогла Реал
Каталонська Барселона здобула перемогу над мадридським Реалом у матчі 35 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Для блаугранас це вже четверта поспіль перемога в Ель Класіко цього сезону.
Матч Барселона – Реал Мадрид відбувся на Естадіо Олімпіко у Барселоні та завершився з рахунком 5:3 на користь господарів.
Барселона – Реал Мадрид: як минув матч
Рахунок у матчі відкрили вершкові вже на п’ятій хвилині матчу після фолу голкіпера каталонців Войцеха Щенсного на Кіліану Мбаппе. Пенальті успішно реалізував французький форвард сам.
На 14-й хвилині Мбаппе оформив дубль, пробивши у правий кут воріт після асисту від Вінісіуса Жуніора.
Перший м’яч Барселона відквитала ще до середини першого тайму завдяки голу головою Еріка Гарсії. На 32-й хвилині Ламін Ямаль з межі штрафного пробив під ліву стійку та зрівняв 2:2.
Ще через дві хвилини Рафінья вивів свою команду вперед, а перед свистком на перерву бразилець оформив дубль, зафіксувавши 4:2 на користь блаугранас.
У другому таймі Реалу завдяки хет-трику Мбаппе зміг скоротити відставання – Кіліанс після пасу від Вінісіуса розпечатав сітку воріт Щенсного.
У компенсований арбітром час відзначився Фермін Лопес, але поки каталонці святкували це взяття воріт скасував арбітр після перегляду VAR. У підсумку – 4:3 на користь Барселони, яке виграла всі Ель Класіко цього сезону.
Барселона – Реал Мадрид – 4:3
- Барселона: Щенсний, Гарсія (Форт, 78), Кубарсі (Крістенсен, 57), Мартінес, Мартін (Бальде, 58), де Йонг, Педрі, Ямаль, Ольмо (Лопес, 77), Рафінья, Торрес (Гаві, 89).
- Реал: Куртуа, Васкес (Ендрік, 84), Чуамені, Асенсіо, Фран Гарсія, Себальйос (Модрич, 46), Вальверде, Беллінгем, Гюлер (Діас, 46), Мбаппе, Вінісіус (Муньйос, 88).
- Голи: Гарсія, 19 Ямаль, 32 Рафінья, 34, 45 — Мбаппе, 5 (пен.), 14, 70
Таким чином Барселона закріпила лідерство у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 82 очки. Мадридський Реал (75) йде другим, а трійку лідерів замикає Атлетіко (70).
У наступному турі Барселона зіграє на виїзді проти Еспаньйола, а Реал вдома прийме Мальорку.