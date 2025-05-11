Хет-трику Мбаппе забракло: Барселона вчетверте у сезоні перемогла Реал

Каталонська Барселона здобула перемогу над мадридським Реалом у матчі 35 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Для блаугранас це вже четверта поспіль перемога в Ель Класіко цього сезону.

Матч Барселона – Реал Мадрид відбувся на Естадіо Олімпіко у Барселоні та завершився з рахунком 5:3 на користь господарів.

Барселона – Реал Мадрид: як минув матч

Рахунок у матчі відкрили вершкові вже на п’ятій хвилині матчу після фолу голкіпера каталонців Войцеха Щенсного на Кіліану Мбаппе. Пенальті успішно реалізував французький форвард сам.

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На 14-й хвилині Мбаппе оформив дубль, пробивши у правий кут воріт після асисту від Вінісіуса Жуніора.

Перший м’яч Барселона відквитала ще до середини першого тайму завдяки голу головою Еріка Гарсії. На 32-й хвилині Ламін Ямаль з межі штрафного пробив під ліву стійку та зрівняв 2:2.

Ще через дві хвилини Рафінья вивів свою команду вперед, а перед свистком на перерву бразилець оформив дубль, зафіксувавши 4:2 на користь блаугранас.

У другому таймі Реалу завдяки хет-трику Мбаппе зміг скоротити відставання – Кіліанс після пасу від Вінісіуса розпечатав сітку воріт Щенсного.

У компенсований арбітром час відзначився Фермін Лопес, але поки каталонці святкували це взяття воріт скасував арбітр після перегляду VAR. У підсумку – 4:3 на користь Барселони, яке виграла всі Ель Класіко цього сезону.

Барселона – Реал Мадрид – 4:3

Барселона: Щенсний, Гарсія (Форт, 78), Кубарсі (Крістенсен, 57), Мартінес, Мартін (Бальде, 58), де Йонг, Педрі, Ямаль, Ольмо (Лопес, 77), Рафінья, Торрес (Гаві, 89).

Щенсний, Гарсія (Форт, 78), Кубарсі (Крістенсен, 57), Мартінес, Мартін (Бальде, 58), де Йонг, Педрі, Ямаль, Ольмо (Лопес, 77), Рафінья, Торрес (Гаві, 89). Реал: Куртуа, Васкес (Ендрік, 84), Чуамені, Асенсіо, Фран Гарсія, Себальйос (Модрич, 46), Вальверде, Беллінгем, Гюлер (Діас, 46), Мбаппе, Вінісіус (Муньйос, 88).

Куртуа, Васкес (Ендрік, 84), Чуамені, Асенсіо, Фран Гарсія, Себальйос (Модрич, 46), Вальверде, Беллінгем, Гюлер (Діас, 46), Мбаппе, Вінісіус (Муньйос, 88). Голи: Гарсія, 19 Ямаль, 32 Рафінья, 34, 45 — Мбаппе, 5 (пен.), 14, 70

Таким чином Барселона закріпила лідерство у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 82 очки. Мадридський Реал (75) йде другим, а трійку лідерів замикає Атлетіко (70).

У наступному турі Барселона зіграє на виїзді проти Еспаньйола, а Реал вдома прийме Мальорку.

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