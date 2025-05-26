Українка Стародубцева пробилася до другого кола Ролан Гаррос-2025

Українська тенісистка Юлія Стародубцева вперше у кар’єрі вийшла до другого кола турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос.

У стартовому раунді основної сітки вона у вольовому стилі обіграла німкеню Тамару Корпач із рахунком 2:6, 6:1, 6:4.

Стародубцева вийшла у друге коло Ролан Гаррос

Тенісистки провели на корті 2 години та 11 хвилин, за які один раз подала навиліт, припустилася більше невимушених помилок (54:52), але мала більше віннерів ніж суперниця – 20:15.

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У першій партії Стародубцева вирішальним став шостий гейм, в якому німкеня оформила брейк. А у восьмому геймі Корпач з першого разу реалізувала сетбол на подачі українки.

Натомість другий сет Стародубцева розпочала з ривка 3:0, після чого Корпач зробила брейк. Втім українка взяла три наступних гейми і зрівняла рахунок за партіями.

У вирішальному сеті після обміну брейками за рахунку 5:4 на свою користь Юлія оформила, реалізувавши з першого разу матчпойнт на подачі Корпач.

Наступною суперницею українки стане “нейтральна” Анастасія Потапова, яка вибила у першому колі сіяну чешку Лінду Носкову.

Зазначимо, що Стародубцева потрапила до основної сітки Ролан Гарросу у статусі лакілузера. Українка програла у фіналі кваліфікації, але отримала другий шанс після зняття зі змагань румунки Сорани Кирсті.

Юлія стала третьою українкою, яка подолала перше коло на цьогорічному Ролан Гаррос після Еліни Світоліної та Даяни Ястремської. Водночас завершили виступи Марта Костюк та Анастасія Соболєва, а от Ангеліна Калініна свій матч проведе завтра.

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