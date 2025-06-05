Канада – Україна: прогноз на товариський матч

Збірна України зіграє з командою Канади на товариському турнірі Canadian Shield-2025. Гра відбудеться у суботу, 7 червня, на стадіоні BMO Field у Торонто (Канада), який прийматиме матчі ЧС-2026.

Початок матчу Канада – Україна – о 22:30 за київським часом.

Канада – Україна: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами товариського матчу Канада – Україна є підопічні Джессі Марша.

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Ставки на перемогу Канади приймають з коефіцієнтом 2.23. Успіх України оцінюють в 3.40. Нічийний результат матчу Канада – Україна в основний час – 3.80.

Найбільш імовірним результатом матчу Канада – Україна букмекери вважають рахунок 1:1. На це дають коефіцієнт 6.10. Або ж перемогу кленових 1:0 – прогноз 8.10.

Раніше команди зустрічалися між собою лише один раз у товариському матчі у 2010 році. Та гра завершилася бойовою нічиєю з рахунком 2:2.

Зазначимо, що на турнірі Canadian Shield-2025 після гри з Канадою підопічні Сергія Реброва зіграють у ніч на 11 червня також з командою Нової Зеландії.

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