Зінченко влітку може перебратися у Серію А: хто проявляє інтерес

Український футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко може продовжити кар’єру в італійській Серії А, а саме у Мілані.

Про це повідомляється на сайті журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Зінченко може опинитися у Мілані

Зазначається, що Мілан вивчає варіанти з підсиленням позиції лівого захисника у разі відходу з клубу Тео Ернандеса. Француза сватають у саудівський Аль-Хіляль та мадридський Атлетіко.

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Однією із кандидатур, яку розглядають россонері, є Олександр Зінченко, який у минулому сезоні зіграв у 15 матчах у складі канонірів.

Окрім Мілана Зінченком також цікавиться римський Лаціо. За повідомленнями ресурсу La Lazio Siamo Noi, хоче спробувати новий досвід, а Італія та Серія А його цікавлять.

За даними ЗМІ, Арсенал готовий відпустити 28-річного українця, контракт із яким спливає через рік. Втім завадати трансферу у Лаціо може висока зарплатня українця – близько €5 млн на рік.

Варто додати, що Лаціо та Мілан наступний сезон проведуть без єврокубків, оскільки посіли сьоме та восьме місце у чемпіонаті Італії відповідно.

При чому, римляни ще претендували на Лігу конференцій, але через Болонью, яка виграла Кубок Італії, позбулися такої можливості.

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