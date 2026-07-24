Російська Федерація робить з Чорним морем і продовольчою безпекою те ж саме, що Іран зробив з Ормузькою протокою та енергетичною безпекою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга про обстріли Росією суден

За словами очільника МЗС, ескалація терору Росії проти цивільних вантажних суден у Чорному морі несе серйозну загрозу для глобальної продовольчої безпеки.

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На думку Сибіги, якщо Москва не припинить свої удари, то спричинений цим шок цін на продукти харчування вдарить по найбільш вразливим верствам населення, особливо в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.

Міністр наголосив, що Україні потрібна глобальна солідарність і сильні голоси країн цих регіонів, щоб звернутися до російського диктатора Володимира Путіна та вимагати негайного припинення нападів на свободу судноплавства в Чорному морі.

Як зазначив Сибіга, Росія робить з Чорним морем і продовольчою безпекою те, що Іран зробив з Ормузькою протокою та енергетичною безпекою, тому не варто мовчати.

Очільник МЗС стверджує, що потрібно діяти зараз, щоб зупинити російський терор, перетворення продуктів харчування на зброю та використання голоду як знаряддя війни.

Станом на 23 липня, Сибіга повідомляв про те, що лише з початку другого місяця літа під російську атаку потрапило 31 торговельне судно у Чорному морі.

Нещодавно Україна попросила терміново скликати засідання Ради Безпеки ООН на 27 липня через фактичне припинення руху суден українським морським коридором у Чорному морі.

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