Олександр Сирський передав повноваження новому головнокомандувачу Збройних сил України генерал-майору Михайлу Драпатому.

Про це повідомляє Олександр Сирський.

Сирський про церемонію передавання повноважень

За словами Сирського, виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара представив керівному складу Генерального штабу нового головнокомандувача ЗСУ Драпатого та нового начальника Генштабу генерал-майора Ігоря Скибюка.

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Як зазначив Сирський, під час церемонії він офіційно передав повноваження головнокомандувача Збройних Сил України Драпатому.

– Попереду – новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог, – наголосив він.

Сирський побажав, щоб кожне рішення наближало Україну до миру, а кожен наказ зберігав життя українських воїнів і завдавав нищівних втрат російським окупантам.

21 липня стало відомо, що Олександр Сирський іде у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Невдовзі він заявив, що генерал-майор Михайло Драпатий стане новим головнокомандувачем ЗСУ.

Фото: Олександр Сирський

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