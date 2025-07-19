Усик і Дюбуа вийшли на боксерський ринг: момент появи

Українець Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа вийшли на боксерський ринг на бій-реванш за звання абсолютного чемпіона світу в супер важкій ваговій категорії.

Реванш Усик-Дюбуа: момент появи на боксерському рингу

Нижче можна переглянути відео, як Даніель Дюбуа вийшов на ринг для поєдинку з Олександром Усиком.

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Олександр Усик вийшов на боксерський ринг під пісню Аве Марія, а після неї почала звучати композиція Браття Василя Жадана.

Oleksandr Usyk makes his way into the ring at Wembley???? ???? Buy #UsykDubois2 NOW HERE –> https://t.co/FoiaUucafv | Live Now pic.twitter.com/2H2uMnCsAh — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025

Бій-реванш став продовженням історії, яка розпочалася в серпні 2023 року, коли Усик переміг Дюбуа у дев’ятому раунді технічним нокаутом, захистивши свої титули за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Британський боксер готувався з новим тренерським штабом і заявляв про готовність нібито відібрати всі пояси в українця.

Водночас Усик, попри війну в Україні, зосереджено пройшов підготовку, неодноразово заявляючи, що цей бій – не лише за титули, а й за честь країни.

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