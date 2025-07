Усик і Дюбуа вийшли на боксерський ринг: момент появи

Українець Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа вийшли на боксерський ринг на бій-реванш за звання абсолютного чемпіона світу в супер важкій ваговій категорії.

Нижче можна переглянути відео, як Даніель Дюбуа вийшов на ринг для поєдинку з Олександром Усиком.

Олександр Усик вийшов на боксерський ринг під пісню Аве Марія, а після неї почала звучати композиція Браття Василя Жадана.

Oleksandr Usyk makes his way into the ring at Wembley????

???? Buy #UsykDubois2 NOW HERE –> https://t.co/FoiaUucafv | Live Now pic.twitter.com/2H2uMnCsAh

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025