Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Що зміниться для ВПО з 1 серпня: виплати, житло та працевлаштування
Пояснюємо
Як підписати документ електронним підписом: покрокова інструкція
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Не всі такі, як я: Харлан розкрила плани після завершення кар’єри спортсменки

Ольга Харлан
Фото: Getty Images

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан зізналася, ким себе бачить після завершення кар’єри спортсменки.

Поки шаблістка ще не визначилася, чи братиме участь в Олімпіаді-2028, але в інтерв’ю YouTube-каналу АкТИвні підтвердила, що має професійні плани на майбутнє.

Харлан планує стати тренеркою

34-річна фехтувальниця хоче стати тренеркою. Ольга вже двічі їздила на змагання у такому статусі та після завершення кар’єри гравчині бачить себе наставницею у фехтуванні.

Зараз дивляться

– Відверто кажучи, так, бачу себе тренером. Я буду така, можна сказати, сувора та вимагатиму від тебе майже все, як я робила це від себе. Але мені потрібно розуміти, що не всі такі, як я, – сказала вона.

Харлан зазначила, що не може запевнити, що на 100% буде класним тренером, адже не всі хороші спортсмени стають такими ж тренерами.

– Але я, якщо чесно, думаю про це. Це такі сумніви в собі, як завжди. Але заспокоюю себе тим, що я знаю цю справу, я уявляю себе на доріжці, як би я хотіла бачити ту чи іншу спортсменку, – сказала Ольга.

Нагадаємо, Ольга Харлан вирішила пропустити чемпіонат світу з фехтування 2025 року, що триває до 30 липня у Тбілісі. Востаннє вона змагалася у грудні 2024 року на етапі Гран-прі в Орлеані.

Читайте також
ЧС-2025 з фехтування: Комащук здобула першу особисту медаль, бронза у Кошмана
Аліна Комащук

Пов'язані теми:

Ольга ХарланФехтування
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь