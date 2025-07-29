Не всі такі, як я: Харлан розкрила плани після завершення кар’єри спортсменки

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан зізналася, ким себе бачить після завершення кар’єри спортсменки.

Поки шаблістка ще не визначилася, чи братиме участь в Олімпіаді-2028, але в інтерв’ю YouTube-каналу АкТИвні підтвердила, що має професійні плани на майбутнє.

Харлан планує стати тренеркою

34-річна фехтувальниця хоче стати тренеркою. Ольга вже двічі їздила на змагання у такому статусі та після завершення кар’єри гравчині бачить себе наставницею у фехтуванні.

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– Відверто кажучи, так, бачу себе тренером. Я буду така, можна сказати, сувора та вимагатиму від тебе майже все, як я робила це від себе. Але мені потрібно розуміти, що не всі такі, як я, – сказала вона.

Харлан зазначила, що не може запевнити, що на 100% буде класним тренером, адже не всі хороші спортсмени стають такими ж тренерами.

– Але я, якщо чесно, думаю про це. Це такі сумніви в собі, як завжди. Але заспокоюю себе тим, що я знаю цю справу, я уявляю себе на доріжці, як би я хотіла бачити ту чи іншу спортсменку, – сказала Ольга.

Нагадаємо, Ольга Харлан вирішила пропустити чемпіонат світу з фехтування 2025 року, що триває до 30 липня у Тбілісі. Востаннє вона змагалася у грудні 2024 року на етапі Гран-прі в Орлеані.

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