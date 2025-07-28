ЧС-2025 з фехтування: Комащук здобула першу особисту медаль, бронза у Кошмана

Шаблістка Аліна Комащук та шпажист Нікіта Кошман стали бронзовими призерами чемпіонату світу з фехтування, що триває у грузинському Тбілісі.

Завдяки цим нагородам у скарбничці збірної України на ЧС-2025 вже три медалі.

Комащук та Кошман – бронзові призери ЧС-2025

Для 32-річної Аліни Комащук це перша медаль в особистих змаганнях на рівні чемпіонатів світу. Досі вона вигравала дві нагороди у командній шаблі.

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На ранніх стадіях українка здолала німкеню Елізабет Гетте (15:7) та китаянку Фу Ін (15:6). За місце у чвертьфіналі Аліна перемогла японку Емуру Місакі (15:12).

У чвертьфіналі суперницею українки стала дворазова срібна призерка Олімпіади Сара Бальзер, яку Команщук здолала з рахунком 15:7.

Але у поєдинку за місце у фіналі українка поступилася польці Зузанні Чєслар з рахунком 12:15. Попри це вихід у півфінал гарантував для неї бронзову медаль ЧС.

Ще одну бронзову медаль Мундіалю приніс у скарбничку України 23-річний шпажист Нікіта Кошман. Для нього це дебютна нагорода рівня ЧС в одиночній шпазі.

На змаганнях Кошман стартував з перемоги над естонцем Каспером Тафенау (15:14), після чого переміг єгиптянина Мухамеда Ель-Саєд (14:11).

На шляху до чвертьфіналу він здолав нідерландця Трістана Тюлена (15:12), а за місце у півфіналі переміг італійця Маттео Галассі (15:13).

У півфіналі суперником українця був олімпійський чемпіон Токіо Гергей Шіклоші з Угорщини, якому Кошман поступився з рахунком 9:15, але здобув дебютну медаль ЧС.

Нагадаємо, на старті ЧС-2025 з фехтування українська шпажистка Влада Харькова виборола золото змагань. У поєдинку за звання чемпіонки світу вона вирвала перемогу з рахунком 15:14 в естонки Катріни Лехіс, яка є бронзовою призеркою Олімпіади-2020.

Фото: FIE|Eva Pavia Gomez|Augusto Bizzi

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