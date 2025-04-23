Хто найбагатший спортсмен світу всіх часів: опубліковано оновлений рейтинг

Видання Sportico опублікувало рейтинг найбільш оплачуваних спортсменів за всю історію, враховуючи їхні доходи за 2024 рік.

До рейтингу увійшли 50 атлетів, які сукупно заробили $53,2 млрд з урахуванням інфляції. Вони представляють вісім різних видів спорту та 16 країн світу.

Найоплачуваніші спортсмени за всю історію

Лідирують у рейтингу представники Національної баскетбольної асоціації (НБА) – у списку 13 баскетболістів. Також американська тенісистка Серена Вільямс ($660 млн) – єдина жінка, яка потрапила до рейтингу.

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Видання зазначило, що оцінки доходів ґрунтуються на розмовах з інсайдерами індустрії, дослідженнях Sportico та оцінках Forbes і Sports Illustrated.

Доходи включають заробітну плату, премії, призові, гаманці, спонсорство, авторські права, роялті, сувенірну продукцію, угоди з видавництвами, ЗМІ тощо.

Лідером рейтингу продовжує залишатися американський баскетболіст Майкл Джордан. Сумарні доходи ексгравця Чикаго Буллз наразі перевищили $4 млрд — $4,15 млрд.

Другу сходинку посідає американський гольфіст Тайгер Вудс, а трійку лідерів замикає португальський футболіст Криштіану Роналду.

10 найоплачуваніших спортсменів всіх часів

Майкл Джордан (США, баскетбол) – $4,15 млрд; Тайгер Вудс (США, гольф) – $2,79 млрд; Криштіану Роналду (Португалія, футбол) – $2,23 млрд; ЛеБрон Джеймс (США, баскетбол) – $1,88 млрд; Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) – $1,85 млрд; Арнолд Палмер (США, гольф) – $1,82 млрд; Джек Ніклас (США, гольф) – $1,75 млрд; Девід Бекхем (Велика Британія, футбол) – $1,61 млрд; Роджер Федерер (Швейцарія, теніс) – $1,59 млрд; Флойд Мейвезер (США, бокс) – $1,52 млрд.

До рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів, сумарний дохід яких перевищив $1 млрд, також потрапили: Філ Мікельсон (США, гольф), Міхаель Шумахер (Німеччина, Формула-1), Шакіл О’Ніл (США, баскетбол), Неймар (Бразилія, футбол), Грег Норман (Австралія, гольф), Кобі Браянт (США, баскетбол) та Кевін Дюрант (США, баскетбол).

Близькі до досягнення суми заробітку в $1 млрд троє спортсменів: семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон ($970 млн), колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон ($965 млн) та баскетболіст клубу НБА Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі ($950 млн).

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