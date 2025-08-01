Ястремська вибила 11-ту ракетку світу з турніру в Монреалі

Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу над одинадцятою ракеткою світу Еммою Наварро зі США та вийшла до четвертого кола турніру WTA 1000 у Монреалі.

Для перемоги Ястремській знадобилася 1 година та 43 хвилини, а сам матч завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Ястремська обіграла Наварро

За матч Даяна зробила шість ейсів проти жодного у Наварро, також обидві тенісистки припустилися по чотири подвійних помилки.

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Даяна розпочала перший сет з програної подачі, але у четвертому геймі вирівняла рахунок. Вирішальним став 12-й гейм на подачі американки, який взяла українка.

У другій партії Наварро повела 4:1 з двома брейками, але Ястремська взяла п’ять наступних геймів та закрила матч.

Суперницею української тенісистки в 1/8 фіналу турніру в Монреалі стане 12-та ракетка світу Олена Рибакіна з Казахстану, якій Ястремська поступилася цьогоріч на Australian Open-2025.

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