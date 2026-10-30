Вранці пролунали вибухи у Харкові. Є влучання у цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові 30 жовтня: що відомо

Зафіксовано удар ворожого дрона по Київському району.

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Попередньо, є влучання у торговельний центр. На місці удару вирує пожежа.

Станом на 10:00, внаслідок прильоту в Київському районі постраждали три людини.

Вночі 29 жовтня російські дрони атакували кілька районів Харкова. Під удар потрапив навчальний заклад у Салтівському районі. Внаслідок атаки дрона постраждала людина.

28 жовтня росіяни атакували Основ’янський район реактивним безпілотником. Унаслідок удару постраждали п’ятеро людей.

Вдень 28 жовтня Харків знову був під ворожою атакою. Під удар потрапив Основ’янський район. Внаслідок вибухів загинув 60-річний чоловік, ще четверо людей постраждали.

20 жовтня росіяни обстріляли Шевченківський та Новобаварський райони. Від вибухів постраждали приватні будинки і цивільне підприємство. Поранення отримали чотири людини.

Увечері 12 жовтня РФ кілька разів атакувала Харків боєприпасами Бандероль. У Холодногірському районі пошкоджено приватні будинки, виникли пожежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 710-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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