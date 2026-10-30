Семиразовий чемпіон світу з Формули-1 Льюїс Гемілтон переконаний, що що він “зліплений з іншого тіста”, обговорюючи можливість продовження своєї спортивної кар’єри, щоб взяти участь у новому Гран-прі Африки.

Про це пише видання Motorsport.

Гемілтон про кар’єру

У Гемілтона запитали його думку щодо повернення до календаря Формули-1 Гран-прі Африки. Гонщик давно виступав за повернення перегонів на цей континент.

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– По-перше, за останні 10 років тут не було нікого схожого на мене. Тож я відчуваю, що зліплений з іншого тіста. Звісно, попереду чекають виклики, пов’язані з віком, які я не можу передбачити. Але протягом цього шляху існувало стільки упереджень про те, що швидкість реакції з віком падає, — сказав він.

Гемілтон зауважив, що його реакція на минулих перегонах була швидшою, ніж у деяких молодших пілотів.

Він зазначив, що підтримувати гостроту розуму й тіла допомагає безліч інструментів, “доки ти готовий усім жертвувати – що я й роблю зараз”. Гонщик додав, що не знає, чи захоче робити це через чотири роки, але наразі все ще любить свою справу.

– Я все ще повністю відданий своїй справі й залишатимуся таким у найближчому майбутньому. Чи зможу я в 44 змагатися з 20-річними – хто знає? Але в 41 я можу змагатися з 20-річним. Тож час покаже, чи буду я тут після 2030-х. Побачимо, – додав британець.

Водночас він наголосив, що не хоче залишатися в спорті, якщо втратить форму та швидкість, як багато хто припускав торік. Попри це, за словами Гемілтона, він довів помилковість цих припущень і збирається доводити це й надалі.

Гемілтон посідає третє місце в загальному заліку пілотів, відстаючи всього на один бал від Джорджа Рассела в боротьбі за друге місце. Однак британець зазначив, що ця боротьба не є для нього пріоритетом. – Я не казатиму, що це нічого не означає, але це не те, на чому я зосереджуюся. Гадаю, перемога в чемпіонаті – це єдине, що насправді має когось хвилювати, – сказав Гемілтон. Натомість британець хоче допомогти Ferrari, яка минулого року посіла четверте місце, здобути друге місце в чемпіонаті конструкторів.

Нагадаємо, нещодавно F1 оголосила про укладення десятирічної угоди з Руандою щодо проведення перегонів на новій трасі поблизу Кігалі. Очікується, що Гран-прі Африки увійде до календаря на початку 2030-х років.

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