Атака на Київ почалася ввечері 29 жовтня і продовжувалася упродовж ночі 30 жовтня. Ворог ударив по столиці балістикою та дронами.

Про це повідомили Київська міська військова адміністрація, ДСНС та Київська міська прокуратура.

Атака на Київ 30 жовтня: що відомо

За інформацією Київської міської прокуратури, внаслідок російської атаки найбільше пошкоджень зафіксували у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

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У Дніпровському районі пошкоджено вісім багатоповерхових житлових будинків, автозаправну станцію, будівлю ресторану, складські приміщення, стоматологію та автомобілі.

За даними ДСНС, внаслідок падіння уламків частково зруйновано одноповерхову будівлю, де спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.

Крім того, за іншими адресами пошкоджено вікна житлових будинків та припарковані автомобілі. На одній з автозаправних станцій вибуховою хвилею вибило скло.

У Дарницькому районі після російських ударів виникли пожежі на території нежитлової забудови.

За інформацією рятувальників, горіли складська будівля, сміття, деревина та покрівля споруди, що не перебуває у використанні. Усі пожежі ліквідовано.

Уранці 30 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко також повідомив про падіння уламків російського безпілотника в Оболонському районі столиці.

За його словами, уламки впали на відкритій території, після чого виникло загоряння. На місце події направили екстрені служби.

За уточненими даними Київської міської прокуратури, станом на 09:00 30 жовтня внаслідок російської атаки загинув чоловік, ще одна людина постраждала.

Тіло загиблого рятувальники виявили під час обстеження частково зруйнованої одноповерхової будівлі у Дніпровському районі.

Також травм зазнала 35-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу на місці.

За фактом російської атаки Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Нагадаємо, вибухи в Києві пролунали пізно ввечері 29 жовтня. Близько 22:40 у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичних ракет, після чого міський голова Віталій Кличко повідомив про атаку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 710-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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