Пояснюємо
Скільки коштує рік стажу і як його можна докупити
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

На війні загинув Роман Стащенко – майстер спорту України з греко-римської боротьби

Роман Стащенко
Фото: Greco-roman Wrestling in Ukraine

На війні з російськими загарбниками загинув Роман Стащенко, майстер спорту України з греко-римської боротьби.

Про це повідомила Федерація греко-римської боротьби України у соцмережі Facebook.

Загинув Роман Стащенко

– Сумна звістка… У війні з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби Роман Стащенко, який мужньо захищав нашу Батьківщину, – йдеться у повідомленні.

Його талант, працьовитість і любов до спорту назавжди залишаться в наших серцях.

Обставини загибелі та де саме поліг військовослужбовець – не озвучують. Відомо, що він загинув 13 серпня.

Роману Стащенку було 23 роки, він родом із міста Верхньодніпровськ, що у Дніпропетровській області.

У шкільні роки був вихованцем Верхньодніпровської дитячо-юнацької спортивної школи. Стащенко був майстром порту України з греко-римської боротьби та неодноразовим призером чемпіонатів країни.

