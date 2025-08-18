На війні загинув Роман Стащенко – майстер спорту України з греко-римської боротьби

На війні з російськими загарбниками загинув Роман Стащенко, майстер спорту України з греко-римської боротьби.

Про це повідомила Федерація греко-римської боротьби України у соцмережі Facebook.

Загинув Роман Стащенко

– Сумна звістка… У війні з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби Роман Стащенко, який мужньо захищав нашу Батьківщину, – йдеться у повідомленні.

Його талант, працьовитість і любов до спорту назавжди залишаться в наших серцях.

Зараз дивляться

Обставини загибелі та де саме поліг військовослужбовець – не озвучують. Відомо, що він загинув 13 серпня.

Роману Стащенку було 23 роки, він родом із міста Верхньодніпровськ, що у Дніпропетровській області.

У шкільні роки був вихованцем Верхньодніпровської дитячо-юнацької спортивної школи. Стащенко був майстром порту України з греко-римської боротьби та неодноразовим призером чемпіонатів країни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.