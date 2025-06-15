У бою на Донеччині загинув титулований спортсмен з ушу Артем Тхеа

У бою з російськими окупантами загинув майстер спорту з ушу Артем Тхеа. Йому було 28 років.

Про це повідомили у Спортивному комітеті України.

Загинув спортсмен Артем Тхеа

Артем Тхеа загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхово-Василівка Бахмутського району на Донеччині. Це сталося 22 квітня 2025 року.

Зараз дивляться

Тхеа мав військове звання лейтенанта Збройних сил і був командиром взводу механізованої роти механізованого батальйону.

Після початку повномасштабного вторгнення він пішов боронити Україну від російської навали. На бойових завданнях, як і на спортивних аренах, він був справжнім – зібраним, сильним духом і тілом.

За мужність і віддану службу був нагороджений відзнакою головнокомандувача ЗСУ – Срібним хрестом, відзнакою командира ОТУ Луганськ, медаллю Захисник Сходу.

Суонг Артем Тхеа народився 25 липня 1996 року в Києві. За свою спортивну кар’єру він здобув звання майстра спорту України міжнародного класу та був членом національної збірної з ушу з 2013 року.

Тхеа п’ять разів ставав чемпіоном України, тричі вигравав чемпіонат Європи, був бронзовим призером чемпіонату світу та володарем кубка світу.

Як зазначили у СКУ, техніка Тхеа була бездоганною, а його виступи пам’ятали навіть ті, хто бачив їх лише раз. Він не просто перемагав – він надихав.

Фото: Unsplash, Mihail Shnayder

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.