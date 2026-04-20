Українець Роман Дегтярьов здобув перемогу на чемпіонаті Європи з шахів 2026 року, який відбувся у польському Катовіце.

17-річний шахіст набрав 9 очок з 11 можливих, зазнавши лише однієї поразки на турнірі.

На старті змагань 17-річний українець серед понад 500 учасників українець мав лише 126-й стартовий рейтинг.

Він розпочав виступи на чемпіонаті Європи з трьох поспіль перемог, після чого зіграв внічию з азербайджанцем Ніджатом Абасовим. Єдиної поразки Дегтярьов зазнав від представника Туреччини Ішика Джана.

Дегтярьов став першим шахістом без звання гросмейстера, якому вдалося виграти чемпіонат Європи. Також він став найнижчим за рейтингом переможцем турніру в історії.

Виступ українця приніс йому 2 781 рейтингове очко.

За регламентом змагань, шахісти, які посіли перші 20 місць отримають перепустки на Кубок світу ФІДЕ. Окрім чемпіона Романа Дегтярьова, кваліфікацію на цей турнір подолав ще Антон Коробов, Василь Іванчук фінішував 25-м.

