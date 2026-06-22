Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 22 червня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – полька Іга Свьонтек.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка йде восьмою. Одну позицію втратила Марта Костюк, опустившись на 13-те місце.

Із 50-ки найкращих випала Даяна Ястремська, натомість туди піднялася інша українка Олександра Олійникова. Також покращила своє становище Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна.

8. (8). Еліна Світоліна – 4 423 очки;

13. (12). Марта Костюк – 3 157 очок;

49. (51). Олександра Олійникова – 1 114 очок;

55. (50) Юлія Стародубцева – 1 077 очок;

66. (50). Даяна Ястремська – 1 017 очок;

70. (71). Ангеліна Калініна – 978 очок;

78. (75). Дар’я Снігур – 928 очок;

144. (145) Вероніка Подрез – 530 очок.

Рейтинг WTA від 22 червня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулася одна зміна: чешка Лінда Носкова змістила з десятої позиції свою землячку Кароліну Мухову.

(1). Аріна Соболенко – 9 090 очок; (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 143 очки; (3). Іга Свьонтек (Польща) – 6 733 очки; (4). Джессіка Пегула (США) – 6 380 очок; (5). Мірра Андреєва – 5 751 очко; (6). Аманда Анісімова (США) – 5 523 очки; (7). Коко Гофф (США) – 4 879 очок; (8). Еліна Світоліна (Україна) – 4 423 очки; (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 670 очок; (13) Лінда Носкова (Чехія) – 3 489 очок.

Цього тижня відбудеться турнір серії WTA 500 у Бад-Гомбурзі, де заявлена Еліна Світоліна. Також відбудеться турнір WTA 250 в Істборні, де мають виступити Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Дар’я Снігур.

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