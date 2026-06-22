Рейтинг WTA: Світоліна йде восьмою, Ястремська втратила 16 позицій
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 22 червня 2026 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – полька Іга Свьонтек.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка йде восьмою. Одну позицію втратила Марта Костюк, опустившись на 13-те місце.
Із 50-ки найкращих випала Даяна Ястремська, натомість туди піднялася інша українка Олександра Олійникова. Також покращила своє становище Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна.
- 8. (8). Еліна Світоліна – 4 423 очки;
- 13. (12). Марта Костюк – 3 157 очок;
- 49. (51). Олександра Олійникова – 1 114 очок;
- 55. (50) Юлія Стародубцева – 1 077 очок;
- 66. (50). Даяна Ястремська – 1 017 очок;
- 70. (71). Ангеліна Калініна – 978 очок;
- 78. (75). Дар’я Снігур – 928 очок;
- 144. (145) Вероніка Подрез – 530 очок.
Рейтинг WTA від 22 червня 2026 року
У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулася одна зміна: чешка Лінда Носкова змістила з десятої позиції свою землячку Кароліну Мухову.
- (1). Аріна Соболенко – 9 090 очок;
- (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 143 очки;
- (3). Іга Свьонтек (Польща) – 6 733 очки;
- (4). Джессіка Пегула (США) – 6 380 очок;
- (5). Мірра Андреєва – 5 751 очко;
- (6). Аманда Анісімова (США) – 5 523 очки;
- (7). Коко Гофф (США) – 4 879 очок;
- (8). Еліна Світоліна (Україна) – 4 423 очки;
- (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 670 очок;
- (13) Лінда Носкова (Чехія) – 3 489 очок.
Цього тижня відбудеться турнір серії WTA 500 у Бад-Гомбурзі, де заявлена Еліна Світоліна. Також відбудеться турнір WTA 250 в Істборні, де мають виступити Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Дар’я Снігур.