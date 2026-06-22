Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 22 червня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – полька Іга Свьонтек.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка йде восьмою. Одну позицію втратила Марта Костюк, опустившись на 13-те місце.

Із 50-ки найкращих випала Даяна Ястремська, натомість туди піднялася інша українка Олександра Олійникова. Також покращила своє становище Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна.

  • 8. (8). Еліна Світоліна – 4 423 очки;
  • 13. (12). Марта Костюк – 3 157 очок;
  • 49. (51). Олександра Олійникова – 1 114 очок;
  • 55. (50) Юлія Стародубцева – 1 077 очок;
  • 66. (50). Даяна Ястремська – 1 017 очок;
  • 70. (71). Ангеліна Калініна – 978 очок;
  • 78. (75). Дар’я Снігур – 928 очок;
  • 144. (145) Вероніка Подрез – 530 очок.

Рейтинг WTA від 22 червня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулася одна зміна: чешка Лінда Носкова змістила з десятої позиції свою землячку Кароліну Мухову.

  1. (1). Аріна Соболенко – 9 090 очок;
  2. (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 143 очки;
  3. (3). Іга Свьонтек (Польща) – 6 733 очки;
  4. (4). Джессіка Пегула (США) – 6 380 очок;
  5. (5). Мірра Андреєва – 5 751 очко;
  6. (6). Аманда Анісімова (США) – 5 523 очки;
  7. (7). Коко Гофф (США) – 4 879 очок;
  8. (8). Еліна Світоліна (Україна) – 4 423 очки;
  9. (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 670 очок;
  10. (13) Лінда Носкова (Чехія)  – 3 489 очок.

Цього тижня відбудеться турнір серії WTA 500 у Бад-Гомбурзі, де заявлена Еліна Світоліна. Також відбудеться турнір WTA 250 в Істборні, де мають виступити Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Дар’я Снігур.

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