Росія посилює тиск на Білорусь, намагаючись використати територію країни для розширення війни проти України або проведення операцій проти Заходу.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на нинішніх і колишніх російських та європейських посадовців.

Москва хоче залучити Мінськ до війни

За даними видання, Кремль, імовірно, розглядає Білорусь як потенційний плацдарм для нових військових дій, зокрема для відволікання українських сил від східного напрямку.

Зараз дивляться

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія використовувала територію Білорусі для дислокації військ і підготовки атак на Україну. Водночас сама армія Білорусі безпосередньої участі у бойових діях не брала.

Нині, за інформацією WSJ, Москва прагне посилити військову співпрацю з Мінськом. Серед можливих сценаріїв розглядають використання білоруської території для запуску безпілотників, розширення лінії фронту на захід та проведення так званих гібридних операцій проти країн НАТО.

У Білорусі вже перебувають близько 2 тис. російських військових, а Москва також розмістила там тактичну ядерну зброю.

Водночас президент Білорусі Олександр Лукашенко, за оцінками аналітиків, не зацікавлений у прямому вступі країни у війну. Раніше Мінськ почав робити кроки для покращення відносин із Заходом.

Зокрема, після переговорів з американськими представниками Лукашенко звільнив близько 500 політичних в’язнів. Також США скасували частину санкцій щодо білоруського калію, що могло б допомогти економіці країни.

За словами експертів, участь у війні суперечила б прагненню Лукашенка зберегти власну владу та відновити контакти із західними країнами.

Україна попередила Білорусь

Попри це, Київ звертає увагу на зростання ролі Білорусі у підтримці російської агресії. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія використовує наземні станції управління безпілотниками на території Білорусі для ударів по українських регіонах.

За його словами, якщо Мінськ не припинить дозволяти Росії використовувати такі об’єкти, Україна може вдарити по них.

— Ми знесемо все, — заявив Зеленський, коментуючи можливість подальшого використання цих станцій для атак по Україні.

РФ посилює військову присутність у Білорусі

Останнім часом Білорусь також почала постачати Росії бензин та інші нафтопродукти на тлі проблем із російською нафтовою інфраструктурою після українських ударів.

Крім того, Москва і Мінськ провели спільні ядерні навчання. Міністерства оборони двох країн заявляли про переміщення ядерних боєголовок до білоруських позицій.

У Кремлі водночас заявляють, що Білорусь не бере участі у російських військових операціях.

Ризик нової ескалації залишається

За оцінками джерел WSJ, немає ознак того, що Росія найближчим часом готує масштабну військову операцію з території Білорусі. Однак Москва може використовувати країну для провокацій, перевірки реакції НАТО або спроб послабити підтримку України.

Одним із можливих сценаріїв називають операції, спрямовані на тиск на сусідні країни Північноатлантичного блоку або створення додаткового напруження на північному напрямку України.

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