Збірна України з хокею, яка вийшла до еліти, дізналася суперників на чемпіонаті світу 2027 року. Це сталося після того, як в елітному дивізіоні відбувся розподіл збірних за групами після цьогорічного ЧС.

У хокеї жеребкування на ЧС не проводиться сліпим жеребом, а склади груп формуються за світовим рейтингом IIHF, який враховує результати на останніх Олімпіадах та чемпіонат світу.

Таким чином, на ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні збірна України виступатиме у групі А.

Зараз дивляться

ЧС-2027 з хокею: склади груп

Група А : Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Словенія, Україна;

: Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Словенія, Україна; Група В: Канада, США, Чехія, Німеччина, Данія, Норвегія, Угорщина, Казахстан.

За регламентом, у групі А синьо-жовті зіграють по матчу з кожною з команд. Чотири найкращі збірні вийдуть до чвертьфіналу. Команда, яка фінішує останньою, понизиться у класі та сезон-2028 проведе у Дивізіоні IА.

Зазначимо, що серед суперників України – чинні чемпіони світу збірна Фінляндії, а також срібний призер Швейцарія.

Водночас, поточний склад груп ще не є остаточним. ЧС-2027 відбудеться у Німеччині, яка матиме обмежене право внести одну або дві зміни команд між групами.

Проте, IIHF та оргкомітет зобов’язані зберегти спортивний баланс сил, щоб в обох групах були приблизно рівні за класом фаворити та аутсайдери.

Нагадаємо, за підсумками заключного туру чемпіонату світу-2026 в дивізіоні IA збірна України з хокею вперше за 20 років вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.