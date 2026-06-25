У ніч проти 25 червня у Краснодарському краї Росії дрони атакували Полтавську нафтобазу.

Про це повідомив голова Красноармійського району Краснодарського краю Олександр Харитонов та Telegram-канал ASTRA.

Атака на Полтавську нафтобазу 25 червня: що відомо

За повідомленнями російської сторони, займання сталося після падіння уламків безпілотників на території Полтавської нафтобази.

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Також тимчасово перекрили рух дорогою між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським.

Наразі на об’єкті працюють екстерні служби для ліквідації наслідки атаки.

Офіційної інформації щодо масштабів пошкоджень або впливу на роботу інфраструктури наразі не оприлюднювали.

Що відомо про Полтавську нафтобазу

Полтавська нафтобаза є регіональним об’єктом паливної інфраструктури Краснодарського краю та забезпечує постачання пального для частини регіону та Республіки Адигея.

За відкритими даними, резервуарний парк об’єкта налічує близько 28 резервуарів.

За даними української сторони, цей об’єкт використовується як проміжна ланка між нафтопереробними заводами компанії Лукойл та мережею автозаправних станцій.

Нагадаємо, що у ніч на 16 червня у станиці Полтавській Краснодарського краю вже фіксували атаку ударних безпілотників.

Тоді через падіння уламків також виникла пожежа на території нафтобази.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 583-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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