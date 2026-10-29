Андрій Шевченко показав рідкісне фото з найстаршим сином і привітав його з 22-річчям
- Андрій Шевченко показав фото зі старшим сином Джорданом.
- Син Андрія Шевченка святкує день народження.
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко показав фото зі своїм найстаршим сином Джорданом.
Андрій Шевченко поділився зворушливим сімейним кадром на своїй сторінці в Instagram.
Андрій Шевченко показав фото зі старшим сином Джорданом
Андрій Шевченко опублікував фото з Джорданом з нагоди його дня народження.
29 жовтня старшому сину Андрія Шевченка і Крістен Пазік виповнилося 22 роки.
На світлині Андрій Шевченко позує разом із дружиною Крістен Пазік і Джорданом.
Шевченко Андрій адресував синові щирі слова привітання.
— З днем народження, Джордане! Ми дуже любимо тебе, — лаконічно й тепло написав Шевченко.
Освіту первісток Андрія Шевченка здобував у Великій Британії в King’s College School (Вімблдон), після чого продовжив навчання в Єльському університеті. Наразі Джордан мешкає в США.
Нагадаємо, що Андрій Шевченко та американська модель Крістен Пазік перебувають у шлюбі вже понад 20 років — пара побралася у липні 2004 року.
Пара виховує чотирьох спільних синів: 22-річного Джордана, 19-річного Крістіана, 14-річного Олександра та 12-річного Райдера-Габріеля.
Фото: Андрій Шевченко