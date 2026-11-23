Український захисник Юта Джаз Святослав Михайлюк набрав 39 очок у матчі, встановивши рекорд результативності серед українців за історію виступів в НБА.

Це сталося у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Даллас Маверікс.

Михайлюк провів результативний матч в НБА

Михайлюк не потрапив до стартової п’ятірки та розпочав гру з лави запасних в першій чверті. На майданчику він з’явився за 5:25 хвилини до перерви.

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Загалом Михайлюк провів на паркеті 32 хвилини, влучив 2/8 двоочкові, 10/15 триочкові, 5/5 з лінії штрафних.

Також на його рахунку п’ять підбирань та три асисти.

Більшість очок Святослав набрав у заключній чверті – 23 очки. Втім, результативні дії Михайлюка не врятували його команду від поразки х рахунком 114:116.

Зазначимо, що 39 очок за один матч в НБА від українського баскетболіста став новим рекордом. З 2019 року це досягнення утримував Олексій Лень (33 очки).

Крім того, десять влучних дальних кидків за гру стали особистим рекордом баскетболіста в НБА та другим показником в історії Юти Джаз.

Наступний матч Юта проведе проти екскоманди Михайлюка Лос-Анджелес Лейкерс у ніч проти вівторка, 24 листопада.

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