39 очок за гру: Святослав Михайлюк переписав історію українців у НБАДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Святослав Михайлюк видав найрезультативніший матч серед українців за всю історію НБА.
- Український баскетболіст влаштував справжню феєрію дальніх кидків у протистоянні з Далласом.
- Попри історичний виступ Михайлюка, його команда не змогла здобути перемогу.
Український захисник Юта Джаз Святослав Михайлюк набрав 39 очок у матчі, встановивши рекорд результативності серед українців за історію виступів в НБА.
Це сталося у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Даллас Маверікс.
Михайлюк провів результативний матч в НБА
Михайлюк не потрапив до стартової п’ятірки та розпочав гру з лави запасних в першій чверті. На майданчику він з’явився за 5:25 хвилини до перерви.
Загалом Михайлюк провів на паркеті 32 хвилини, влучив 2/8 двоочкові, 10/15 триочкові, 5/5 з лінії штрафних.
Також на його рахунку п’ять підбирань та три асисти.
Більшість очок Святослав набрав у заключній чверті – 23 очки. Втім, результативні дії Михайлюка не врятували його команду від поразки х рахунком 114:116.
Зазначимо, що 39 очок за один матч в НБА від українського баскетболіста став новим рекордом. З 2019 року це досягнення утримував Олексій Лень (33 очки).
Крім того, десять влучних дальних кидків за гру стали особистим рекордом баскетболіста в НБА та другим показником в історії Юти Джаз.
Наступний матч Юта проведе проти екскоманди Михайлюка Лос-Анджелес Лейкерс у ніч проти вівторка, 24 листопада.